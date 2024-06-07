Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Gözyaşlarını tutamadı

Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor 2024 All Star'ın 6 Haziran'da yayınlanan son bölümünde, eleme adayı olan 3 kadın ve 1 erkek yarışmacı, nefes kesen düelloda parkura çıktı.

Büyük finale artık sadece sayılı günlerin kaldığı Survivor All Star'da kadın ve erkeklerden oluşan karma düello heyecan yarattı. Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Merve, Atakan, Nefise ve Seda girmişti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Nefise ve Atakan mücadele verdi. Bu etabın sonunda Atakan 5-4''lük skorla kazanarak eleme potasından çıktı.

İkinci karşılaşmada ise bu kez Seda ve Merve parkura çıktı. 5 olanın kazandığı turda Seda 5-4'lük skorla Merve'yi yendi. Böylece eleme potasından çıkan ikinci isim Seda oldu. Bu sonuçla eleme düellosunun finaline Merve ve Nefise kaldı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Üçüncü etapta bu kez Nefise ve Merve mücadele etti. Nefes kesen oyunun finalinde atışlarda Nefise 5-1'lik skorla Merve'yi yendi. yendi. Survivor All Star'dan elenen isim Merve Aydın oldu.

Survivor'dan elenen Merve gözyaşlarını tutamadı ve son kez duygularını dile getirdi. Merve, "Burada olduğum için bu sezon inanılmaz derece mutluydum. Sizinle birlikte olduğum için bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluydum. Tabiiki bir hayalim vardı; final. Ama nasipten öteye yol yok. Nasibim kısmetim buraya kadarmış. Elimden gelen savaşı bütün verdim. Varımı yoğumu ortaya koydum ama buraya kadar olması gerekiyormuş, böyle olması gerekiyormuş.

Kalan arkadaşlarım gerçekten çok güçlüler. Altı kişi kaldı, buradan beş kişi finale gidecek. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Onları üzdüysem kırdıysam affola. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinizi seviyorum. Birbirinizi kırmayın bu beş gün içerisinde güzel vakit geçirin. Oyunların tadını çıkarın. Zaten hak eden şampiyon olacak. Finalde bizler sizleri karşılayacağız. Dediğim gibi hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Bir kez daha teşekkür ediyorum burada olduğum için." dedi.





