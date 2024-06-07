MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Gözyaşlarını tutamadı

Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Gözyaşlarını tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.06.2024 07:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da finale az bir zaman heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde ilk eleme adayı Merve Aydın, ikinci eleme adayı Avatar Atakan, üçüncü eleme adayı Seda Ocak, dördüncü eleme adayı Nefise Karatay olmuştu. Kıyasıya mücadelenin sonunda adaya veda eden isim belli oldu...

Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Gözyaşlarını tutamadı

Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor 2024 All Star'ın 6 Haziran'da yayınlanan son bölümünde, eleme adayı olan 3 kadın ve 1 erkek yarışmacı, nefes kesen düelloda parkura çıktı.

Büyük finale artık sadece sayılı günlerin kaldığı Survivor All Star'da kadın ve erkeklerden oluşan karma düello heyecan yarattı. Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Merve, Atakan, Nefise ve Seda girmişti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Nefise ve Atakan mücadele verdi. Bu etabın sonunda Atakan 5-4''lük skorla kazanarak eleme potasından çıktı.

İkinci karşılaşmada ise bu kez Seda ve Merve parkura çıktı. 5 olanın kazandığı turda Seda 5-4'lük skorla Merve'yi yendi. Böylece eleme potasından çıkan ikinci isim Seda oldu. Bu sonuçla eleme düellosunun finaline Merve ve Nefise kaldı.

oyun

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Üçüncü etapta bu kez Nefise ve Merve mücadele etti. Nefes kesen oyunun finalinde atışlarda Nefise 5-1'lik skorla Merve'yi yendi. yendi. Survivor All Star'dan elenen isim Merve Aydın oldu.

eleme 1

Survivor'dan elenen Merve gözyaşlarını tutamadı ve son kez duygularını dile getirdi. Merve, "Burada olduğum için bu sezon inanılmaz derece mutluydum. Sizinle birlikte olduğum için bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluydum. Tabiiki bir hayalim vardı; final. Ama nasipten öteye yol yok. Nasibim kısmetim buraya kadarmış. Elimden gelen savaşı bütün verdim. Varımı yoğumu ortaya koydum ama buraya kadar olması gerekiyormuş, böyle olması gerekiyormuş.

survivor

Kalan arkadaşlarım gerçekten çok güçlüler. Altı kişi kaldı, buradan beş kişi finale gidecek. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Onları üzdüysem kırdıysam affola. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinizi seviyorum. Birbirinizi kırmayın bu beş gün içerisinde güzel vakit geçirin. Oyunların tadını çıkarın. Zaten hak eden şampiyon olacak. Finalde bizler sizleri karşılayacağız. Dediğim gibi hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Bir kez daha teşekkür ediyorum burada olduğum için." dedi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Farah Zeynep Abdullah'ın Mehmet Ali Erbil yorumu olay oldu! Kanal D'den o sahneyle gönderme geldiFarah Zeynep Abdullah'ın Mehmet Ali Erbil yorumu olay oldu! Kanal D'den o sahneyle gönderme geldi
Kürtçe şarkı söyledi! O anlar viral oldu Kürtçe şarkı söyledi! O anlar viral oldu
Şimdi de Somer Sivriroğlu'nu hedef aldı! Kızıyla görüştürüldüğünü söylediŞimdi de Somer Sivriroğlu'nu hedef aldı! Kızıyla görüştürüldüğünü söyledi
Anahtar Kelimeler:
survivor survivor all star
En Çok Okunan Haberler
Şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Başkenti sağanak vurdu, elektrik kesintisi yaşandı

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Başkenti sağanak vurdu, elektrik kesintisi yaşandı

CRR'de dev ekran devrildi! Yaralılar var

CRR'de dev ekran devrildi! Yaralılar var

ABD duyurdu! F-16 satış kabul mektubu imzalandı

ABD duyurdu! F-16 satış kabul mektubu imzalandı

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

Ali Koç stadyumla ilgili o görselleri paylaştı: "Üzerinde 'Mustafa Kemal Atatürk' yazacak"

Ali Koç stadyumla ilgili o görselleri paylaştı: "Üzerinde 'Mustafa Kemal Atatürk' yazacak"

Güldür Güldür'ün yıldızının İranlı eşi gündem oldu! "Çok güzel"

Güldür Güldür'ün yıldızının İranlı eşi gündem oldu! "Çok güzel"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.