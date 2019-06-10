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Vedat Milor'dan sert İzlanda tepkisi: Başka seçenek bırakmadılar

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 10.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen yemek eleştirmenlerinden olan Vedat Milor, İzlanda'da A Milli Takımımıza yapılan kötü saygısızlığı ve ayıbı sosyal medya hesabından ağır bir dille eleştirdi.

Vedat Milor'dan sert İzlanda tepkisi: Başka seçenek bırakmadılar

Türkiye'nin önde gelen gastronomi yazarlarından Vedat Milor, İzlanda'da A Milli Takımımıza yapılan ayıbı "İzlanda'yı linç etmeye ulusal mutfağından başlayabilirsiniz" şeklinde yorumladı. A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muameleye bir tepkide Vedat Milor'dan geldi.

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TWITTER'DAN ELEŞTİRDİ

İzlanda Havalimanı'nda yaşanan skandalı Twitter adresinden eleştiren Milor, "İzlanda'yı linç etmeye ulusal mutfağının kötülüğünden başlayabilirsiniz" dedi. Eleştirini ardı ardına sıralayan ünlü yazar, "Biliyorum, ağır oldu ama başka seçenek bırakmadılar" diyerek tepkisini gösterdi.

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NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için gece saatlerinde bu ülkeye geldi. Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NA YÖNELİK SKANDAL HAREKET

Arama noktasında yapılan büyük saygısızlık sonrasında havalimanından çıkan Milli Takım oyuncularından Emre Belözoğlu gazetecilere demeç verdiği sarada arkadan yanına yaklaşan bir İzlanda vatandaşı ise elinde tuttuğu tuvalet fırçasını Emre Belözoğlu'na mikrofon gibi uzattı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İzlanda Vedat Milor

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AYNI MUAMELENİN DAHA SERTİNİ DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN YAPILMASINI İSTİYORUZZZZZZZZ
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