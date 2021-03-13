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Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı

13.03.2021 07:35 | Son Güncelleme:
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Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter'da gündem olan patso tartışmalarına dahil olarak, "Utandıran itiraf: Patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" açıklamasında bulundu. Milor'un bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Türkiye'de en sevilen ve sıkça tercih edilen fast food yiyeceklerden olan sandviç ekmeği ve patates kızartmasından oluşan patsoya ilişkin Twitter'da yürüyen tartışmalara, dahil oldu.

"EN UFAK BİR FİKRİM YOK"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Milor, "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" dedi.

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GİRİŞİMCİLERE FİKİR VERDİ

Açıklamalarına devam eden Vedat Milor, bir sonraki paylaşımında ise, "Cevval girişimciler için iş fikri: Ekşi mayalı tost ekmeği içinde üçlü kızartma yöntemiyle hazırlanmış patates kızartması" notunu düştü.

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Vedat Milor
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