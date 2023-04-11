EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Vefa eş anlamlısı nedir? Vefanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Vefa eş anlamlısı nedir? Vefanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihsel süreçte Türkçe kendine has ve en eski dillerden biridir. Türkçenin kelime dağarcığı çok geniştir. Bunun nedenlerinden biri de diğer dillerden pek çok kelimeyi kendi kelime haznesine ekleyerek Türkçeleştirmiş olmasıdır. Bir kelime kullanım durumuna göre birden fazla anlam ifade edebilir. Vefa kelimesi de cümle içerisinde birçok anlamı ifade edebilen bir kelimedir. Cümle içerisindeki kullanım biçimine göre anlamlanır.

Vefa eş anlamlısı nedir? Vefanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde neredeyse her kelimenin bir eş anlamlı karşılığı bulunur. Eş anlamlı kelimeler okunuşları farklı olsa da aynı anlamı taşıdığından birbirlerinin yerine geçebilen kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelerin diğer bir adı da anlamdaş kelimeler olarak bilinir. Bu kelimeler herhangi bir durumu ifade ederken aynı kelimelerin tekrar kullanılmaması ve cümlenin akıcılığını korumak için son derece önemlidir. Bu sayede geniş bir ifade olanağı sağlarlar. Aynı anlamı taşıyan kelimeler birbirlerinin yerine geçebilse de sürekli tekrarlanmamalıdır. Eş anlamı merak edilen kelimeler arasında günlük yaşamda sıklıkla kullanılan vefa kelimesi yer alır. Bu kelimenin dilimize 17. yüzyılda Arapçadan geçtiği bilinir. Kelimenin gerçek anlam ve terim anlam olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunur. Vefalı olmak, vefalı çıkmak gibi fiil biçimindeki kullanımı oldukça yaygındır.

Ziyaret eş anlamlısı nedir? Ziyaret eş anlamlısı nedir?

Vefa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Vefanın cümle içerisindeki anlamına göre pek çok kullanım biçimi bulunur. Sevgi, bağlılık gibi anlamları ifade eder. İnsan ilişkilerinde yaşananlara saygı duymak, hatırlamak, sözünde durmak gibi durumlar vefa olarak nitelendirilir. Aksi halde geçmişinin ve çevresindekilerin kıymetini bilmemek gibi durumlarda ise vefasızlık olarak adlandırılır. Dilimize Arapçadan geçen vefa kelimesinin eş anlamı tam olarak bulunmamaktadır. Anlam olarak sevgi bağlılığı, kıymet bilmek olarak nitelenir. Ancak vefa eş anlamlısı olmayan bir kelimedir. Bu yüzden bu gibi durumlar ifade edilirken sıklıkla vefa sözcüğü kullanılır.

Ziyan eş anlamlısı nedir? Ziyan eş anlamlısı nedir?

Vefanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vefanın eş anlamlısı bulunmamaktadır. Bu yüzden eş anlamlı karşılığı ile bir cümle yapısı kurulması mümkün değildir. Ancak vefa kelimesi cümle içerisinde farklı durumları ifade edebilmektedir. Vefa kelimesi ve anlamı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • Vefalı bir insan olmadığını, sözlerini tutmayarak göstermiş oldu.
  • Mağlubiyetimize rağmen vefamız sürüyor.
  • İbadet vefanın bir göstergesidir.
Yaşıt eş anlamlısı nedir? Yaşıt eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023
Milattan önce nasıl yazılır?Milattan önce nasıl yazılır?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı nedir vefa vefa anlamı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023

İlginizi Çekebilir

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.