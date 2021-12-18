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Vefalı evlat Hadise! 3 milyon TL'yi gözden çıkardı

18.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise annesi için kesenin ağzını açtı. Gülnihal Açıkgöz'e yeni yıl hediyesi olarak ev almaya karar veren 36 yaşındaki şarkıcının, üç milyon TL'yi gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Vefalı evlat Hadise! 3 milyon TL'yi gözden çıkardı

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açan Hadise, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Özel hayatında aradığı mutluluğu bulan şarkıcının yazın nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.

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Güneş gazetesinin haberine göre; yeni yılı sahnede karşılayacak olan ünlü popçu, annesi Gülnihal Açıkgöz'e yılbaşı hediyesi için kesenin ağzını açtı.

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Sık sık Belçika'da yaşayan annesinin yanında soluğu alan Hadise'nin, üç milyon TL'ye iki katlı bahçeli villa aldığı iddia edildi. Ünlü popçunun, evin dekorasyonunu annesinin zevkine göre döşediği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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