Vefalı evlat Hadise! 3 milyon TL'yi gözden çıkardı

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açan Hadise, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Özel hayatında aradığı mutluluğu bulan şarkıcının yazın nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.

Güneş gazetesinin haberine göre; yeni yılı sahnede karşılayacak olan ünlü popçu, annesi Gülnihal Açıkgöz'e yılbaşı hediyesi için kesenin ağzını açtı.

Sık sık Belçika'da yaşayan annesinin yanında soluğu alan Hadise'nin, üç milyon TL'ye iki katlı bahçeli villa aldığı iddia edildi. Ünlü popçunun, evin dekorasyonunu annesinin zevkine göre döşediği belirtildi.



