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Vegan anne ve baba çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “1 hafta boyunca hiçbir şey yememiş”

02.07.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida’da yaşayan vegan bir anne ve baba, Ezra adını verdikleri çocuklarını sadece anne sütü, çiğ sebze ve meyveyle beslemeye başladı. 2019 yılında Ezra, besin yetersizliği nedeniyle henüz 18 aylıkken hayatını kaybetti. O tarihten itibaren yaklaşık 3 yıldır ebeveynleri cinayet ve çocuk istismarı suçlarında dolayı yargılanıyordu. Mahkeme Ezra’nın ailesi için kararını verdi.

Vegan anne ve baba çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “1 hafta boyunca hiçbir şey yememiş”

Florida’da yaşayan 35 yaşındaki Sheila O'Leary'nin ve kocası Ryan O'Leary yeni doğan bebeklerini kendi beslenme alışkanlıklarına uygun bir şekilde yetiştirmek istedi. Vegan olan anne ve baba bebeklerine sadece anne sütü, çiğ sebze ve meyve verdi. Kısa bir süre sonra kilo kaybı yaşayan ve yetersiz beslenme nedeniyle solunumu duran minik Ezra hayatını kaybetti. Anne ve baba birinci dereceden cinayetten suçlu bulunurken kendilerine yöneltilen iddiaları reddetmişti.

BAŞKA ÇOCUKLARI DA VAR

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2019 yılında minik Ezra’nın ölümünden suçlu bulunan çiftin 2 çocuğunun daha bulunduğu belirtildi. Diğer çocuklarına da Ezra’ya uyguladıkları beslenme düzenini uyguladıklarını ifade eden ailenin çocuklarının solgun tenleri ve çürük dişleri dikkatleri çekti. 2019 yılından beri mahkemesi devam eden anne, Florida'da görülen mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu. Yaklaşık 30 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalması öngörülen anne 25 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

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1 HAFTA BOYUNCA YEMEK YEMEMİŞ

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18 aylık Ezra’nın ölümünden 1 hafta önce anne Sheila oğlunun diş çıkarttığını söyleyerek sadece anne sütüyle beslendiğini ifade etti. 1 hafta boyunca hiçbir şekilde katı gıda tüketmeyen bebeğin nefesi kesildiğinde aile 911’i aradı ve çocuklarını ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Ancak sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Otopsi, bebeğin yetersiz beslenmeden kaynaklanan komplikasyonlardan öldüğü sonucuna vardı.

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