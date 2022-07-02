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  4. 5 yıldızlı otelde dehşet! 30 yerinden bıçaklandı, küvette kanlar içinde bulundu

5 yıldızlı otelde dehşet! 30 yerinden bıçaklandı, küvette kanlar içinde bulundu

02.07.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Aqua Chow olarak da bilinen Chow Wai-yin isimli 23 yaşındaki yoga eğitmeni Hong Kong’ta kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanmış halde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri uçağına saatler kala öldürülen genç kadının cep telefonun kayıp olduğu bildirilirken polis, Wai-yin’in eski sevgilisini tutukladı.

5 yıldızlı otelde dehşet! 30 yerinden bıçaklandı, küvette kanlar içinde bulundu

Sosyal medyada Aqua Chow adıyla da bilinen Chow Wai-yin, Hong Kong’ta kaldığı otel odasında öldürüldü. Polis genç kadının cansız bedenini eski erkek arkadaşı avukatıyla birlikte Wong Tai Sin karakolunu ziyaret ettikten sonra buldu.

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Vahşi bir şekilde 30 yerinden bıçaklanan genç kadının cansız bedeni küvette kanlar içinde bulundu. Odanın genelinde bir arbade yaşandığını gösteren kanıtlar olduğunu ifade eden polis ekipleri, Wai-yin’in cep telefonu hariç bütün eşyalarına ulaştı. Cep telefonunu arayan polisler, cihazda ikilinin arasında geçen önemli konuşmalar olabileceğine dikkat çekti.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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Wai-yin’in ölümünün ardından otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler ikilinin otele gelişini görüntüledi. Polis, kullanılan bıçağın zanlı tarafından otele giriş yapmadan önce alındığını ve cinayetin planlı olabileceğine inandıklarını söyledi.

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