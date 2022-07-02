Sosyal medya fenomenine şoke eden suçlama! 14 yaşındaki çocukla 24 saat içinde dört kez cinsel ilişkiye girmekle suçlandı

45 yaşındaki Savannah Daisley, kefalet talebi reddedildikten sonra Sidney'in sahilindeki 5,6 milyon sterlinlik malikanesini Avustralya'nın en kötü şöhretli hapishanelerinden birinin hücresiyle değiştirmek zorunda kaldı. Fenomen ismin geçen yılın Mayıs ayında 14 yaşındaki bir çocukla 24 saat boyunca 4 kez cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Instagram fenomeni Daisley, 27 Haziran’da tutuklandı ve Silverwood Kadın Islah Merkezine gönderildi.

DAVASI AĞUSTOS’TA

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda uzun yıllar boyunca alkol problemiyle mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Daisley’in polis dinlemesine takılan telefon konuşmalarında olayın yaşandığı iddia edilen günü alkollü olduğu için hatırlayamadığını belirttiği fark edildi.

İddianamede Daisley’in telefon konuşmasında söz konusu 14 yaşındaki çocuğu öptüğünü itiraf ettiği söylendi.



