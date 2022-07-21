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Vegas'ta olan Vegas'ta kalamadı! Öyle bir şey unuttu ki...

21.07.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sosyal medya fenomeninin TikTok'ta paylaştığı video viral oldu. Bir bekarlığa veda partisi için Vegas'a seyahat eden kocasının evlilik yüzüğünü evde bırakması üzerine çılgına dönen eşinin, onunla olan konuşmalarını içeren ve aldığı intikamı anlatan video büyük ilgi topladı.

Vegas'ta olan Vegas'ta kalamadı! Öyle bir şey unuttu ki...

İngiltere'den genç bir kadının eşinin bir arkadaşının bekarlığa veda partisi için Vegas'a seyahat ederken evlilik yüzüğünü evde bırakması üzerine çılgına döndü. Eşiyle olan konuşmalarının ve aldığı intikamın detaylarını bir Tiktok videosuyla paylaşan genç kadın, paylaşımıyla gündem oldu.

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UMURSAMADI

yüzük

Kocasını havaalanına bıraktıktan sonra eve döndüğünde evlilik yüzüğünü bulan kadın eşine bir şey unutp unutmadığını sordu. Başta anlamasa da sonra ''Yüzüğüm!'' diye yanıtladı. Ancak pek umursamış görünmüyordu ve sadece sırıtan bir emoji ile cevap verdi, belki de bilerek olduğunu ima etti.

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ÇOKTAN KARARINI VERMİŞTİ

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Bunun üzerine genç kadın, "Demek bu hafta sonu bekarız? Bana bunu mu söylemeye çalışıyordun?" dediğinde işler daha da kötüye gitti. Eşi sert bir şekilde "Hayır" dedi ama karısı çoktan karar vermişti.

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''İYİ EĞLENCELER''

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"Bana öyle geliyor. Hafta sonunun tadını çıkar! İyi eğlenceler!'' diyerek sohbeti kesti. Daha sonra eşinin banka kartını kilitledi ve seyahatinde onu beş parasız bıraktı. Sonra da içki içmek ve arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktı.

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İLGİ TOPLADI

Videosu ile büyük ilgi toplayan genç kadın, kimi kullanıcıların desteğini ve övgüsünü toplasa da bazıları da onu güvensiz olmakla eleştirdi ve evlilik yüzüğü meselesinin çok abartıldığını belirttiler.

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tiktok
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