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Venezuela karıştı: 26 kişi öldü, 268 kişi gözaltında iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 25.01.2019 08:44 | Son Güncelleme

Venezuela'da hafta başından bu yana düzenlenen protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında 268 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Muhalif kaynaklar ise 364 kişinin gözaltına alındığını, 26 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Venezuela karıştı: 26 kişi öldü, 268 kişi gözaltında iddiası

İçinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizi uzun süredir aşamayan Latin Amerika ülkesi Venezuela’da muhaliflerin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmediklerini açıklamalarının ardından başlayan gerginlik devam ediyor.

Hükümete yakın medya kuruluşu Ultimas Noticias’ta yayımlanan habere göre, Doğu Bölgesi Stratejik Savunma Birimi Komutanı William Serantes Pinto, bu hafta meydana gelen olaylarda şiddete karışan 268 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Pinto, eyaletlerden Anzoatequi’de 35, Monagas’ta 75, Sucre’de 158 kişinin kamu malı ve düzenine zarar vermekten gözaltına alındığını kaydetti.

Ülkede hükümete karşı duruşuyla tanınan ve hukuki çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarından Foro Penal’in (Ceza Divanı) sosyal medya hesabından yayımladığı bilgi notunda ise muhaliflerin düzenlediği ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiği miting sonrasındaki protestolarda 320 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkenin farklı bölgelerinden avukatların oluşturduğu STK’nin paylaşımında, hafta başından bu yana gözaltına alınanlar da eklendiğinde bu sayının 364’ü bulduğu aktarıldı.

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RESMİ AÇIKLAMALARDA ÖLÜ SAYISI YOK

Muhalif başka bir STK Venezuela Toplumsal Sorunlarda Gözlem Merkezi ise sürekli güncellediği can kaybı bilgilerini sosyal paylaşım hesabından aktarmaya devam ediyor.

Observatorio de Conflictos ismiyle de bilinen platformun yayımladığı mesajda, hafta başından bu yana meydana gelen olaylarda 26 Venezuelalının hayatını kaybettiği iddia edildi. Mesaja göre, başkent Caracas’ta 7, Amazonas’ta 2, Barinas’ta 3, Bolivar’da 5, Portuguesa’da 3, Tachira’da 3, Monagas’ta 2 ve Yaracuy’da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Resmi kaynaklardan ise can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan hafta başında 27 askerin halkı ayaklanmaya çağırması ve ardından teslim olmalarıyla başlayan ve bilhassa geceleri artan protestolar önceki gün düzenlenen muhalefet mitingiyle biraz azalsa da halen Caracas’ın ve ülkenin bazı bölgelerinde devam ediyor.

Gün içinde genelde yürüyüş ve toplanmalarla görülen protestolar geceleri bilhassa gecekondu mahallelerinde yollarda lastik yakıp barikat kurma eylemlerine dönüşüyor.

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ULUSAL MECLİSİN BAŞKANI, KENDİNİ GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI İLAN ETMİŞTİ

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

AA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
abd nin zarar verdiği tüm ülkeler abd ye karşı birlik olmalı,abd ile tüm ilişkilerini kesmeli,ithalat ve ihracatlarını birbirleeri ile yapmalıiabd nin kan emici ve en büyük terörist haydut bir ülke oldugunu bilmeyen yoktur
bütün diktatörler birgün gelir devrilir
Tarih şahittir ki hiçbir diktatör devrilmesin ve o devrilince ülkesinde kan akmasın.
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