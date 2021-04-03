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Ver Kaç filmi ne zaman çekildi? Ver Kaç filmi oyuncuları kimlerdir?

03.04.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gülnahar ve Şükrü Üçpınar'ın yapımcılığını üstlendiği, Orçun Benli'nin ise yönetmenliğini yaptığı Ver Kaç filminin künyesi vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki Kenan Ece, Bülent Çolak ve Aslıhan Güner gibi oyuncuların yer aldığı Ver Kaç filmi ne zaman çekildi? Ver Kaç filmi oyuncuları kimlerdir? İşte yanıtı...

Ver Kaç filmi ne zaman çekildi? Ver Kaç filmi oyuncuları kimlerdir?

Pek çok başarılı oyuncunun rol aldığı Ver Kaç filminin künyesi vatandaşlar tarafından merak edilip sorgulanıyor. Kadir Gülnahar ve Şükrü Üçpınar'ın yapımcılığını üstlendiği, Orçun Benli'nin ise yönetmenliğini yapmış olduğu Ver Kaç filminde Kenan Ece, Bülent Çolak ve Aslıhan Güner gibi oyuncuların yer alıyor. Peki Ver Kaç filmi ne zaman çekildi? Ver Kaç filmi oyuncuları kimlerdir?

VER KAÇ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? VER KAÇ FİLMİ KONUSU

Çocukluktan beri arkadaş olan Sedat ve Fikret'in tek sevdası Kadırga Spor Kulübü'dür. Yoksul bir kulüp olan Kadırga Spor Kulübü, kurtarıcı olarak Hakan isimli bir futbolcuyu transfer etmek istemektedir. Transfer için kulübün eskilerinden olan Tevfik Amca arabasını bağışlar ancak aracın satışı için zamana ihtiyaç vardır ve transfer tarihi yaklaştığı için satış beklenemeyecektir. Bu durum karşısında Sedat parayı eski sevgilisi Nazlı'nın abisi olan Reşat'tan istemeye karar verir. Sedat senet karşılığı parayı alır ancak bu sırada başına daha önce hesaba katmadığı bir iş gelir ve birçok kişi ile mücadele vermek durumunda kalır. Ali Ersin Kelleci ve Onur Karataş'ın senaryosunu yazdığı film 2017 yılında çekilmiş bir komedi filmidir.

VER KAÇ FİLMİ OYUNCULARI

Kenan Ece
Bülent Çolak
Fırat Tanış
Aslıhan Güner
Ruhi Sarı
Murat Şahan
Levent Tülek
Mehmet Ali Kaptanlar
Yılmaz Gruda
Fatih Koyunoğlu
Özgün Çoban
Perihan Ünlücan
Cenk Ertan
Eray Özbal
Sefa Zengin
Kayhan Yıldızoğlu
Serdal Genç
Ercan Yazgan
Cengiz Sezici
Max Bendo
Zafer Atlı
Ahmet Fuat Onan
Lemi Filozof

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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Güner Kenan Ece
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