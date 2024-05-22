Ata Demirer'in balık tuttuğu anlar izleyenleri kahkahalara boğdu

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Başarılı kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.

"BALIK GELİNCE NE YAPMAM GEREKİR"

Demirer, Instagram hesabından balık tuttuğu anların videosunu "Kaan Bey balıkta" notuyla paylaştı.

Demirer, videoda ise "Balık gelirse nasıl yapmalıyım? Balık gelince ne yapmam gerekir? Her balığa dokunmamalıyım değil mi?" sorular yönelttiği görülüyor.

Son olarak balıkla poz veren oyuncunun paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı.

Oyuncunun paylaşımına,"Çok iyi", "Şirket kampa yollamış balık tutmaya", "Çok güldüm" gibi yorumlar yapıldı.