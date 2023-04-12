EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Veri eş anlamlısı nedir? Verinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Veri eş anlamlısı nedir? Verinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin kelime haznesinde farklı dillerden gelen veya zamanla evrim geçiren birçok kelime bulunur. Sözlü ve yazılı iletişim sırasında kullanılan bazı sözcükler bilinmeyen veya eş anlamı merak edilen kelimeler olabilir. Bazı yabancı sözcüklerin anlamı bilinmese de Türkçede mutlaka bilinen bir eş anlamı bulunur. Kelime anlamı ve eş anlamlı karşılıkları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kolaylıkla bulunabilmektedir.

Veri eş anlamlısı nedir? Verinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede aynı anlamı taşıyan, yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler olarak nitelendirilir. Bu kelimeler iletişim esnasında kelime tekrarı yapmadan iletişimi daha akıcı hale getirerek aynı zamanda ifade olanağını genişletir. Bu sayede kişiler hislerini veya durumları daha geniş bir ifade aracılığıyla anlatabilirler. Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlı bir karşılığı mevcuttur. Veri kelimesinin de eş anlamlı kelimeleri bulunur. Eş anlamlı kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak hangi kelimenin nerede ve nasıl kullanılması gerektiği açısından oldukça önemlidir. Türk dili ve içerisinde bulunan kelimeler hakkında bilgi sahibi olunabilecek birincil kaynak Türk Dil Kurumudur.

Örnek eş anlamlısı nedir? Örnek eş anlamlısı nedir?

Veri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Veri kelimesi, Türkçede sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. TDK'ye göre veri kelimesinin anlamı; bir araştırmanın, gözlemin, deneyin veya bir tartışmanın sonucu olan bilgi, done, datadır. Veri kelimesinin kökeni Türkçedir. Türkçede verinin eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunur. Buna göre veri kelimesinin eş anlamı yerine geçen sözcükler:

  • Muta
  • Done
  • Data

Bu kelime gibi eş anlamlı kelimeler, veri kelimesinin yerine kullanılabilir ve cümlede herhangi bir anlam bozulması yaşanmaz.

Zorunlu eş anlamlısı nedir? Zorunlu eş anlamlısı nedir?

Verinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarının anlaşılabilmesi için o kelimeyle ilgili örnek cümleler kurmaktır. Buna göre veri kelimesi ve veri eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili örnek cümleler kurularak kelimenin hangi anlamları ifade ettiğini anlamak da mümkün olur. Verinin eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • En doğru doneye araştırma yaparak ulaşabilirsin.
  • Yarına kadar müşteri datalarını sisteme eklemem gerekiyor.
  • Yarışmayı kazanamadım ama çok önemli doneler öğrenmiş oldum.
  • Fen dersindeki gözlemimiz esnasında ortaya çıkan mutaları ben not alacağım.
Yol eş anlamlısı nedir? Yol eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...
Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var? Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var?
Anahtar Kelimeler:
veri bilgi eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı nedir veri ne demek

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

Büyük zıt anlamlısı nedir?

Büyük zıt anlamlısı nedir?

AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı yüz yüze mi?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

İlginizi Çekebilir

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Hasan Can Kaya'da bombalar bitmiyor! Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Hasan Can Kaya'da bombalar bitmiyor! Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.