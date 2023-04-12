Veri eş anlamlısı nedir? Verinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede aynı anlamı taşıyan, yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler olarak nitelendirilir. Bu kelimeler iletişim esnasında kelime tekrarı yapmadan iletişimi daha akıcı hale getirerek aynı zamanda ifade olanağını genişletir. Bu sayede kişiler hislerini veya durumları daha geniş bir ifade aracılığıyla anlatabilirler. Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlı bir karşılığı mevcuttur. Veri kelimesinin de eş anlamlı kelimeleri bulunur. Eş anlamlı kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak hangi kelimenin nerede ve nasıl kullanılması gerektiği açısından oldukça önemlidir. Türk dili ve içerisinde bulunan kelimeler hakkında bilgi sahibi olunabilecek birincil kaynak Türk Dil Kurumudur.

Veri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Veri kelimesi, Türkçede sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. TDK'ye göre veri kelimesinin anlamı; bir araştırmanın, gözlemin, deneyin veya bir tartışmanın sonucu olan bilgi, done, datadır. Veri kelimesinin kökeni Türkçedir. Türkçede verinin eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunur. Buna göre veri kelimesinin eş anlamı yerine geçen sözcükler:

Muta

Done

Data

Bu kelime gibi eş anlamlı kelimeler, veri kelimesinin yerine kullanılabilir ve cümlede herhangi bir anlam bozulması yaşanmaz.

Verinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

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