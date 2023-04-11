Vesika eş anlamlısı nedir? Vesikanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler yazı ve konuşma dilinde oldukça önemli bir yer tutarlar. İletişim sırasında kelime dağarcığı ne kadar geniş olursa kişinin kendini ifade etme olanakları o kadar artar. Bu yüzden kelimelerin anlamları ve eş anlamları iyi bilinmelidir. Türkçede yer alan dil bilgisi kuralları ve kelime anlamları Türk Dil Kurumu tarafından derlenir. Eş anlamlı kelimelerin bazıları halk arasında bazıları ise resmî dilde kullanılan kelimelerdir. Türkçe kelime bakımından oldukça geniş bir listeye sahiptir.

Vesika kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Vesika kelimesinin kökeni Arapçadır. Yıllardır dilimizde de sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumuna göre vesika kelimesinin anlamı belgedir. Her iki kelimenin de kullanımı yaygındır. Vesika eş anlamlısı olan bir kelimedir. Bu tür kelimeler farklı olarak görülse de aynı anlamı ifade ettiğinden cümle içerisinde tercihe göre kullanılabilir. Buna göre vesika kelimesinin eş anlamı:

Resmî ve bürokratik işlerde sıklıkla kullanılan bu kelimelerin birbiri yerine kullanımı yanlış olmaz. Sıklıkla kullanılan vesikalık fotoğraf kelimesi ise belge için çekilen fotoğraf anlamını taşır. Bu bağlamda kelimenin anlamı daha iyi anlaşılabilir.

Vesikanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını daha iyi anlayabilmek için o kelimeyi cümle içerisinde kullanmak en iyi yöntemlerden biridir. Bu noktada vesikanın eş anlamlısı olan belge kelimesiyle kurulan cümleler aşağıdaki gibidir: