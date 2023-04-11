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Veteriner eş anlamlısı nedir? Veterinerin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime sayısı bakımından oldukça zengin bir dildir. Bu kelimeler birbirleri arasında eş anlamlı ve zıt anlamlı gibi kelime gruplarına ayrılırlar. Kişilerin kendini daha iyi ifade edebilmesi için kelimelerin anlamlarına hakim olması oldukça önemlidir. Bu kelimeler hem ifade seçeneğini genişletir hem de kurulan cümle ve paragraftaki akıcılığı destekler. Eş anlamı merak edilen kelimelerden biri de veteriner sözcüğüdür.

Veteriner eş anlamlısı nedir? Veterinerin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede kelimede anlam konusunda eş anlamlı kelimeler oldukça önemli bir yere sahiptir. Bilindiği üzere eş anlamlı kelimeler farklı yazılan kelimeler olsa da aynı anlamı ifade ederler. Buna göre eş anlamlı kelimelerin cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılmasında bir sakınca yoktur. Cümlede herhangi bir bozulma ve anlam kaybına neden olmazlar. Aksine cümlenin akıcılığını sağlarlar ve kişiye daha geniş bir ifade olanağı sunarlar.

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Veteriner kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sahip olduğu anlam ve ihtiyaç duyulması üzerinden en çok bilinen kelimeler arasında veteriner sözcüğü bulunur. Veteriner kelimesi dilimize Fransızcadan geçen bir sözcüktür. Bu yüzden Türkçede eş anlamlı bir karşılığı da bulunur. Veteriner kelimesi günümüzde sıklıkla kullanılsa da yakın tarih öncesindeki kullanımı bu kadar yaygın değildi. Veteriner hayvan dostlarımızın herhangi bir sağlık sorunu yaşaması durumunda başvurulan, hayvanların bedensel sağlığı konusunda bilgili doktordur. Veteriner kelimesi dilimize başka bir dilden geçse de Türkçede eş anlamlı bir karşılığı mevcuttur.

Veterinerin eş anlamlısı olan sözcük eski zamanlarda kullanılan bir kelime olarak bilinir. Yakın tarihte ise Fransızcadan geçen kelimenin kullanımı yaygınlaşmıştır. Veteriner kelimesinin eş anlamı “baytar” sözcüğüdür. Baytar kelime anlamı olarak hayvan doktorudur. Dil bilgisi kuralları esas alındığında baytar ve veteriner sözcükleri aynı anlamı taşıdığından birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu durumda cümlede herhangi bir anlam bozulması yaşanmaz.

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Veterinerin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Veteriner eş anlamlısı olarak bilinen baytar kelimesi, günümüzden daha eski zamanlarda kullanılan bir kelimedir. Günümüzde ise veterinerin evcil hayvanlara, baytarın ise daha geniş hayvan gruplarına baktığı söylenir. Ancak anlam olarak ikisi de hayvan doktoru olarak nitelendirildiğinden eş anlam özelliğini taşırlar. Veteriner eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler:

  • Köyümüzün yakınlarında baytar olmadığı için merkeze gitmek zorundayız.
  • Kuzumuz hastalandığı için baytarı çağırdık.
  • Hayvanlarımız baytar muayenesinden korkuyor.
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