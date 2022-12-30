Zalim eş anlamlısı nedir? Zalim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçen zalim kelimesi, Arapçada "zulmeden, zorba" anlamlarına kullanılan "ẓālim" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçen bu kelime Türkçede "acımasız ve haksız davranan" gibi bir anlamda kullanılır. Cümle içinde sıfat görevinde kullanılan bu kelime zulmeden insanları betimlemek için kullanılan bir ifadedir.

Zalim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Haksızlık ve adaletsizlik eden, katı yürekli ve kıyıcı kimse anlamına gelen zalim kelimesinin eş anlamı olan kelime de benzer anlamları karşılar. Zalimin eş anlamlısı kelimeleri de yine cümle içinde zalim yerine kullanabiliriz. Zalim kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Cellat

Katı

Kitapsız

Kıyak

Moskof

Zalim eş anlamlısı olan bu kelimeler, zalimle aynı anlamı taşırlar. Aralarında anlam birliği olduğu için bu kelimeler zalim yerine kullanılabilir. Anlamdaşların birbirleri yerine kullanılması anlatım bozukluğu oluşturmaz. Ancak anlamdaş kelimeleri aynı anda aynı cümle içinde kullanmak, gereksiz kelime kullanımı nedeniyle anlatım bozukluğuna yol açar. Aynı zamanda kelimeleri birbirleri yerine kullanırken aynı bağlamda ve görevde kullanmak gerekir.

Zalimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli olan zalim kelimesi bir kişiye veya bir olay karşısında karşısındaki kimseye karşı kötü davranış gösteren ve kötü söz söyleyen kişileri belirtmek için kullanılan bir kelimedir. Zalimin eş anlamlısı kelimelerle ile örnek cümleler: