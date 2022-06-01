Veterinere cinsel saldırı davasında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.’nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanıklar, mağdur Ç.B. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasını dosyaya sunduğunu belirterek savcıya söz verdi. Savcı, sanık Hasan Bilgili’nin, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma' suçundan beraatini istedi. Savcı, sanık Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı suçuna iştirak', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarının tamamında beraat, sanık Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında ise ‘delilleri yok etmek’ suçundan beraat istedi.

Mahkeme, taraf avukatlarının savunma için süre taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.

'İÇKİ İÇİRİP, CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU' İDDİASI

Öte yandan Sanık Bilgili, önceki duruşmalardan birinde o gece Ç.B.’ye hiçbir şekilde dokunmadığını iddia etmiş, Ç.B. ise Bilgili’nin kendisine zorla içki içirdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından yardımcısı sanık Serkan Durmaz’ın kendisine zorla serum takarak uyuttuğunu, klinikte temizlik yaparak delilleri yok ettiğini, zorla götürdükleri jinekolog Hüseyin Şenyurt’un da cinsel saldırının delillerini temizlediğini söylemişti.

DURUŞMADA "TECAVÜZCÜSÜNÜZ" GERGİNLİĞİ YAŞANMIŞTI

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasının ardından salondan bir kişi, sanıklara yönelik olarak ‘Tecavüzcüsünüz’ diye bağırmıştı. Mahkeme başkanının, bu kişinin tespit edilerek sonraki duruşmaya alınmamasının sağlanmasını istemesi üzerine gerginlik yaşanmıştı. Polisin kimlik tespiti yapmak istemesine direnen bir grup kadın, uzun süre mahkeme önünde ayrılmamıştı. Slogan atan grup, daha sonra polis tarafından ikna edilerek, adliye dışına çıkarılmıştı. (DHA)

