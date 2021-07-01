Vicdansız sürücü, tasma taktığı köpeği aracın peşinden koşturdu

Olay, önceki gün Esenyurt’ta yaşandı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, şahsın birisi aracıyla seyir halindeyken, tasmasından tuttuğu köpeği peşinden koşturduğu görüldü.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Polis ekipleri aracın plakasından Karahan B.’yi tespit etti. Karakola getirilen Karahan B. suçunu kabul ederek kendini, “Köpeği yeni yıkamıştık, saldırgandı ve kaçıyordu” diyerek savundu. Şahsa idari yönden hem hayvana kötü davranma suçundan hem de trafiğe tehlikeye düşürecek harekette bulunmaktan para cezası kesildi.

(İHA)

