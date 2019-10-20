MAGAZİN

Victoria Beckham: 20 yıl sonra David ile cinsel hayat mı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Victoria Beckham katıldığı programda eşi David Beckham ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. Beckham eşiyle ilgili yaptığı cinsel hayat şakasıyla gündeme geldi.

Victoria Beckham: 20 yıl sonra David ile cinsel hayat mı!

Victoria Beckham, konuk olduğu Joy Behar: Say Anything! programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Sunucu Joy Behar'ın David Beckham ile kaç yıldır birlikte oldukları sorusuna, "20 yıl! Buna inanabiliyor musun?" yanıtını verdi. Victoria Beckham sunucunun, David Beckham'ın fiziksel görünüşünden söz ederek bir kaç kez Yaşayan En Seksi Erkek unvanını kazandığını da hatırlatıp, "Onda seni cezbeden neydi?" diye sorması üzerine, "Biliyorsun, David inanılmaz derecede iyi görünüyor. Ama harika bir koca ve muhteşem bir baba. Hepimiz için gerçek bir ilham kaynağı. Çok çalışıyor. O benim ruh eşim olduğu için şanslıyım.

Birlikte uzun yıllar geçirdikten sonra o kişiyle iyi arkadaş olmalısın. Çünkü cinsel hayat... eh işte" dedi.

Bu sözlerin ardından gülmeye başlayan Victoria Beckham "Bu konuda endişeniz olmasın" diyerek şaka yaptığını belirtme ihtiyacı da hissetti.

PARTNERInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçtiInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçti
Bu halini unutun! Tarlaya girdi; üretim yaptı! Bu halini unutun! Tarlaya girdi; üretim yaptı!
Süper minili göğüs dekolteli olay poz!Süper minili göğüs dekolteli olay poz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
David Beckham David Beckham eşi David Beckham ve Victoria Beckham Victoria Beckham

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engin Nurşani'den babasıyla ilgili şoke eden paylaşım

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Aslıhan Gürbüz eğitim aldı; tarlaya girdi

Bu halini unutun! Tarlaya girdi; üretim yaptı!

Hadise'den süper minili göğüs dekolteli poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Ünlü oyuncu Nadine Al Rassi Lübnan'daki protestolarda...

Güzel oyuncu lastik yakıp isyan etti

Tuğçe Kazaz'dan sert sözler! 'Allahsızlardan mı korkmam gerekiyor?'

CHP'lilere olay sözler! 'Allahsızlardan mı...'

Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu'nun inanılmaz değişimi

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.