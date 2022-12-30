Yel eş anlamlısı nedir? Yel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yel kelimesi Eski Türkçe kökenli kelimelerden birisidir. Eski Türkçede "rüzgâr" anlamına gelen "yel" kelimesinden evrilmiştir. Eski Türkçe kelimelerden birisi olan yel, 1000 yılından önceden beri dilimizde yer edinmiş ve hâlâ kullanılan bir kelimedir. Yel kelimesinin anlamı birden fazladır. Türk Dil Kurumuna göre yel kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Rüzgâr

Romatizma ağrısı

Kalın bağırsaktaki gaz

Anlamca birbiri ile aynı anlama sahip fakat okunuşları veya yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı adı verilmektedir. Eş anlamlılar aynı ya da benzer anlamları karşıladıkları için ifadelerde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Yel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük bir tanedir. Yel kelimesinin eş anlamı olan kelime:

Rüzgâr

Rüzgâr kelimesi yel yerine kullanıldığında herhangi bir anlam kayması olmaz.Rüzgâr kelimesi, yel kelimesine nazaran Farsça kökenli bir kelimedir. Rüzgâr ve yel eş anlamlı kelimelerdir. Bu sebeple birbiri yerine hem konuşma hem de yazı dilinde kullanılabilirler.

Yelin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yelin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurabilmek mümkündür. Rüzgâr kelimesi yel ile aynı anlama sahiptir. Bu sebeple birbiri yerine kullanıldığında anlam bütünlüğü korunmaktadır. Yelin eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler: