Viral oldu diye bakkaldan o ürünü çaldı! Çikolata hırsızının görüntüsü kameralara anbean yansıdı

Fıstık ezmesi, çikolata ve tel kadayıftan oluşan bu tatlı dünyayı adeta kasıp kavurdu. Yabancı bir influencerın denemesinin ardından satış rekorları kıran bu çikolata adeta kapitalizmin günümüz uyarlaması. Satıldığı dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olan bu çikolata sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Beyoğlu’nda bir markette meydana gelen olay ise sosyal medyanın etkisini gözler önüne serdi. Tüketim çılgınlığında sırayı çikolata alınca bir şahıs, esnafın bir anlık dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan 400 liralık Dubai çikolatasını çaldı.

HEM ÇİKOLATAYI HEM PARA ÜSTÜNÜ ALIP GİTTİ

Olay, marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsız, alışveriş yapmaya girdiği markette alacağını aldıktan sonra çikolatanın bulunduğu rafın önünde olduğunu fark etti. Dikkati dağılan dükkan sahibinden faydalanarak ürünlerini, çaldığı Dubai çikolatasını ve para üstünü alarak gitti.

NE BU DUBAİ ÇİKOLATASI?

Fıstık ezmesi, çikolata ve tel kadayıf gibi malzemelerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan bu tatlı, özellikle gösterişli sunumu ve lezzetiyle dikkat çeker. Genellikle lüks bir tat olarak kabul edilen Dubai çikolatası, sosyal medyada viral olmasıyla hayatlarımıza girdi. Çikolatanın özellikle farklı şekil ve ambalajlarda sunulması dikkat çekiyor.

Önünde kuyruklar oluşan İstanbul Kadıköy'deki dükkanda satılan bu çikolatanın 200 gramı 450 TL.