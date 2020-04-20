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  4. Virüs yüzünden 24 saat yaşar denilen down sendromlu adam, hastalığı yendikten sonra annesine kavuştu

Virüs yüzünden 24 saat yaşar denilen down sendromlu adam, hastalığı yendikten sonra annesine kavuştu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
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İngiltere’de yaşayan 34 yaşındaki Ben McCafferty için koronavirüse yakalandıktan sonra 24 saat yaşayabileceği söylenmişti. McCafferty, ölümcül hastalığı atlattı ve ailesine tekrar kavuştu. Haftalar sonra genç adamın ailesine kavuştuğu o anlar kameralara böyle yansıdı.

Koronavirüse yakalandıktan sonra doktorlar tarafından 24 saat ömür biçilen 34 yaşındaki down sendromlu Ben McCafferty, mucize bir şekilde hastalıkla mücadele ettiği iki haftanın sonunda ailesine kavuştu.

McCaffery’nin üvey babası Neil, şunları söyledi:

Ben iki hafta önce çok kötüydü ve hayatta kalamayacağını düşünmüştük. Bize hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğu söylenmişti. Ancak gördüğü tedavi ve destek sayesinde oldukça sağlıklı ve gitmeye hazır görünüyor. Şimdi Ben sabırsızlıkla eve gidip annesini görmeyi bekliyor

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Ben’in annesi Di Margerison, oğlunun hastanedeki ilk gecesinde onu yalnız bırakmamıştı, ancak koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle oğlunun yanında daha fazla kalmasına izin verilmemişti.

Ben’in annesi Margerison da Ben’in bunu başarabileceğini düşünmediğini belirterek “Hastanede geçirdiği zaman, en uzun ayrı kaldığımız zaman oldu. Ancak orada gördüğü bakım ve tedavi Ben’in hayatını kurtardı” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, Down Sendromu, Ben McCafferty,

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