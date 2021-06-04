Vişne nasıl muhafaza edilir? Nasıl değerlendirilir?

Mutfağımızdan eksik etmediğimiz vişnenin faydaları saymakla bitmiyor. Bol miktarda A, B, E ve K vitaminleri içeren vişne, bağışıklık güçlendirici etkiye sahiptir. Diyabet, kas ağrıları, vücut iltihaplanmaları, uykusuzluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde oldukça etkilidir. Lifli bir oluşuma sahip olduğu için kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılır.

İçerisindeki A vitamini sinirlere etki ettiği için unutkanlık ve bunamanın etkilerini azaltıyor. Yaz mevsiminde meydana gelen güneş çarpması gibi durumlarda vücut sıcaklığını düzenlemek için vişne tüketilmesi öneriliyor.

KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLIYOR

Vişneyi; reçel, dondurma, marmelat, meyve suyu yapabileceğiniz gibi taze olarak da tüketebilirsiniz. Klasik kullanımlar dışında değişik şekillerde de menülerinize ekleyebilirsiniz. Birkaç öneriyi sizinle paylaşıyoruz.

Vişneleri çekirdeklerinden ayırdıktan sonra beyaz çikolataya batırıp yağlı kağıdın üzerine aralıklı dizip dondurucuya koyabilir, pasta süsü yapımında kullanabilirsiniz.

Buz kabınıza vişne koyup üzerine limonlu su ekleyip dondurup, sodaların içine veya suyunuzun içine ekleyip şık sunumlar yapabilirsiniz.

Bir su bardağı vişneyi biraz yoğurt ve krema ile blenderden geçirip dondurma kalıplarına koyup sağlıklı atıştırmalık yapabilirsiniz.

Dondurulmuş vişneleri mozaik pasta, yaş pasta veya kekin içinde değerlendirebilirsiniz.

Bir su bardağı çekirdeklerinden arınmış vişneyi bir kaba alıp içine 2 çay kaşığı tuz ekleyip kabın kapağını kapatın. Yaklaşık 5 dakika boyunca hızlı ve sert şekilde karıştırın. Bir süre sonra vişne tuzu emecektir. Yaptığınız bu karışımı meze olarak tüketebilirsiniz.

Vişnenin saplarını biriktirip kurutabilir, istediğiniz zaman demleyerek ödemlerinizden kurtulabilirsiniz.



