Vitor Hugo: Futbola Trabzon'da devam etmek istiyorum

"BİRLİKTE ÇALIŞMASI ÇOK MUTLU EDEN BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Hugo, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok tecrübeli bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunu zaten geldiği ilk andan itibaren hissedebiliyorsunuz. Söyledikleriyle ve yaptıklarıyla bunu bizlere hissettirdi. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi takımı taşıyabilmektir. Çünkü takımın ne zaman gaza basması gerektiğini, ne zaman fren yapası gerektiğini bilmek çok önemlidir. Abdullah Avcı kesinlikle bunu çok iyi yapıyor. Bir oyuncunun ne zaman ilgisini çekmesi gerektiğini, birine ne zaman bir şey söylemesi gerektiğini, ne zaman moral vermesi gerektiğini çok iyi biliyor. Bizimle olan iletişimi zaten çok iyi. Saha içinde bunu bize net olarak ifade ediyor. Geldiğinden beri de zaten elde ettiğimiz başarıyla ben ne kadar tecrübeli ve başarılı bir antrenör olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Birlikte çalışması çok mutlu eden bir teknik direktör kendisi."

"Her takımın, her oyuncunun, her insanın bir hedefi olması gerektiğine inanıyorum" diyen Vitor Hugo, "Eğer bir hedefiniz yoksa, hiçbir yere varamazsınız. Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, bir yere varmanız mümkün değil. Benim hayat tarzım hep bu yönde oldu. Oyuncuların her zaman kendilerine hedefler belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Hep en yukarıyı hedeflemeliler ancak gerçekleştirebilecekleri şartlarda. Şampiyonluk hedeflemeleri, en yukarıyı hedeflemeleri gerekiyor. Hedefinizi doğru bir şekilde belirlemeli ve buna motive olmalısınız" açıklamasında bulundu.