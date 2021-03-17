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Vitor Hugo: Futbola Trabzon'da devam etmek istiyorum

17.03.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Vitor Hugo: Futbola Trabzon'da devam etmek istiyorum

Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, bordo-mavili ekibin büyük bir potansiyele sahip olduğuna inandığını, kontratının sonuna kadar bordo-mavili takımda futbola devam etmek istediğini belirtti.

Vitor Hugo, Trabzonspor dergisindeki röportajında, fiziksel anlamda iyi durumda, hava toplarında etkili ve teknik olarak da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcu olarak kendini tanımladığını belirtti.

Kulübe ilk geldiğinde genç ve yetenekli bir takım olduğunu gördüğünü vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Burada gelecek var. Küçük dokunuşlarla, küçük noktaların düzeltilmesiyle, mevcut futbolcularımıza yeni şeyler katarak çok büyük bir gelecek inşa edebiliriz. Benim Trabzonspor'da ilk gördüğüm şey bu oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Brezilyalı oyuncu, Trabzon'da çok mutlu olduğunu kaydederek, "Kontratımın sonuna kadar Trabzon'da futbola devam etmek istiyorum. Tabii ki sonrasında benden memnunlarsa, yine oturup konuşabiliriz. Sözleşmem devam ettiği sürece her zaman Trabzonspor'a odaklanmayı seçen, en iyisini yapmayı isteyen ve bunun için çalışan bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılan vatandaşı Joao Pereira ile yaptıkları konuşmayı aktaran savunma oyuncusu, "O bana, 'Kesinlikle dolu tribünleri görmelisin.' demişti. Pandemi bittiğinde taraftarlarımızın tribüne döneceği o günü merakla bekliyorum. Ne kadar çılgın, takımını sahiplenen ve sonuna kadar destekleyen bir taraftarımız olduğunu biliyorum. Onların önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben hep, 'Gelecek Tanrı'nın ellerindedir. Siz işinizi yapmaya odaklanın. Gerisi Tanrı'nın takdirindedir' derim. Ben de Trabzonspor'da olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanacağım, Trabzonspor için en iyi performansımı göstermeye çalışacağım. Gerisi Tanrı'nın takdirinde" şeklinde görüş belirtti.

"BİRLİKTE ÇALIŞMASI ÇOK MUTLU EDEN BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Hugo, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok tecrübeli bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunu zaten geldiği ilk andan itibaren hissedebiliyorsunuz. Söyledikleriyle ve yaptıklarıyla bunu bizlere hissettirdi. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi takımı taşıyabilmektir. Çünkü takımın ne zaman gaza basması gerektiğini, ne zaman fren yapası gerektiğini bilmek çok önemlidir. Abdullah Avcı kesinlikle bunu çok iyi yapıyor. Bir oyuncunun ne zaman ilgisini çekmesi gerektiğini, birine ne zaman bir şey söylemesi gerektiğini, ne zaman moral vermesi gerektiğini çok iyi biliyor. Bizimle olan iletişimi zaten çok iyi. Saha içinde bunu bize net olarak ifade ediyor. Geldiğinden beri de zaten elde ettiğimiz başarıyla ben ne kadar tecrübeli ve başarılı bir antrenör olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Birlikte çalışması çok mutlu eden bir teknik direktör kendisi."

"Her takımın, her oyuncunun, her insanın bir hedefi olması gerektiğine inanıyorum" diyen Vitor Hugo, "Eğer bir hedefiniz yoksa, hiçbir yere varamazsınız. Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, bir yere varmanız mümkün değil. Benim hayat tarzım hep bu yönde oldu. Oyuncuların her zaman kendilerine hedefler belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Hep en yukarıyı hedeflemeliler ancak gerçekleştirebilecekleri şartlarda. Şampiyonluk hedeflemeleri, en yukarıyı hedeflemeleri gerekiyor. Hedefinizi doğru bir şekilde belirlemeli ve buna motive olmalısınız" açıklamasında bulundu.

Taraftarsız futbolun tadı olmadığını anlatan Brezilyalı savunmacı, "Tribünler boşken belki saha içinde takım arkadaşlarınıza kendinizi daha iyi duyurabiliyorsunuz ama arkanızı döndüğünüzde, tribünden o desteğin, o sesin gelmediğini gördüğünüzde, gerçekten bir şeylerin eksik olduğunu anlıyorsunuz. Futbolun bir yemek olduğunu düşünürsek, en önemli baharatların eksik olduğunu görebiliyorsunuz. Futbolda en önemi şeylerden biri taraftar ve biz de maalesef bundan biraz mahrum kaldık. Aşılamanın birçok ülkede ve Türkiye'de başladığını gördük. Yavaş yavaş bu pandemi sürecinin sonlanmasıyla birlikte taraftarlarımızı sahada göreceğimiz o günü bizler de iple çekiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Brezilya
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