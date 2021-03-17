Vitor Hugo: Futbola Trabzon'da devam etmek istiyorum

Vitor Hugo, Trabzonspor dergisindeki röportajında, fiziksel anlamda iyi durumda, hava toplarında etkili ve teknik olarak da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcu olarak kendini tanımladığını belirtti.

Kulübe ilk geldiğinde genç ve yetenekli bir takım olduğunu gördüğünü vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Burada gelecek var. Küçük dokunuşlarla, küçük noktaların düzeltilmesiyle, mevcut futbolcularımıza yeni şeyler katarak çok büyük bir gelecek inşa edebiliriz. Benim Trabzonspor'da ilk gördüğüm şey bu oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Brezilyalı oyuncu, Trabzon'da çok mutlu olduğunu kaydederek, "Kontratımın sonuna kadar Trabzon'da futbola devam etmek istiyorum. Tabii ki sonrasında benden memnunlarsa, yine oturup konuşabiliriz. Sözleşmem devam ettiği sürece her zaman Trabzonspor'a odaklanmayı seçen, en iyisini yapmayı isteyen ve bunun için çalışan bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılan vatandaşı Joao Pereira ile yaptıkları konuşmayı aktaran savunma oyuncusu, "O bana, 'Kesinlikle dolu tribünleri görmelisin.' demişti. Pandemi bittiğinde taraftarlarımızın tribüne döneceği o günü merakla bekliyorum. Ne kadar çılgın, takımını sahiplenen ve sonuna kadar destekleyen bir taraftarımız olduğunu biliyorum. Onların önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben hep, 'Gelecek Tanrı'nın ellerindedir. Siz işinizi yapmaya odaklanın. Gerisi Tanrı'nın takdirindedir' derim. Ben de Trabzonspor'da olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanacağım, Trabzonspor için en iyi performansımı göstermeye çalışacağım. Gerisi Tanrı'nın takdirinde" şeklinde görüş belirtti.