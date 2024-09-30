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  4. Voleybolcu Melissa Vargas yeni saç stili ile dikkat çekti! Sosyal medyada beğeni topladı

Voleybolcu Melissa Vargas yeni saç stili ile dikkat çekti! Sosyal medyada beğeni topladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.09.2024 17:32
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Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas saç stilini değiştirdi. Uzun zamandır kısa sarı saç modelini kullanan ünlü voleybolcu yeni saçlarıyla hayranlarının beğenisini topladı.

Voleybolcu Melissa Vargas yeni saç stili ile dikkat çekti! Sosyal medyada beğeni topladı

Ünlü voleybolcu Melissa Vargas uzun zamandır kısa sarı saç modelini kullanıyordu. Saçlarında bir değişiklik yapmaya karar veren Vargas, yeni saç stilini takipçileriyle paylaştı. Vargas'a hayranlarından beğeni yorumları yağdı.

YENİ SAÇ STİLİ BEĞENİ TOPLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Melissa Vargas yeni saç şekliyle beğeni topladı.

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Saçlarını artık kendi renginde kullanmaya başlayan Vargas, uzayan saçlarına yeni bir model yaptırdı.

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Melissa Vargas'ın yeni saç stili pozlarına takipçilerinden "Sen benim idolümsün", "Bebeğimize her model çok yakışıyor", "Favori Melissa saç stili" şeklinde yorumlar geldi.

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Instagram'da 'abreusmelisavargas' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan ünlü voleybolcunun 1,7 milyon takipçisi bulunuyor.

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melissa vargas
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