Voleybolcu Zehra Güneş de o akıma uydu! Başarılı isimden güldüren paylaşım!

Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu olan 22 yaşındaki Zehra Güneş, sosyal medyada verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyor. Orta oyuncu pozisyonunda görev alan başarılı isim, Twitter'da yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

TWİTTER'IN POPÜLER AKIMINA UYDU!

Güneş, Twitter'da son zamanlarda moda olan 'sıfat'ül eşgal" akımına uydu ve 'Bravo' dediği bir videoyu "3 puanla evimize dönerken benim sıfat-u eşgal" cümlesiyle paylaştı.

Zehra Güneş, Instagram'da da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Güneş, tarzı ve kıyafetleriyle beğeni toplarken takipçileri tarafından çoğu kez yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte 2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu, 2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu, 2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü ve 2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu gibi ödüllere sahip olan Zehra Güneş'in çok konuşulan pozları...



