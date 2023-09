Volkan Demirel'den peş peşe itiraflar! ''Muslera benden daha iyiydi, Altay Bayındır için çok üzgünüm''

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Asistanaliz'e açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası çok zor bir süreç geçirdiklerini dile getiren Volkan Demirel, "Bunu yaşayanlar daha iyi bilir. Hayatlarını kaybedenlere başsağlığı, zorda olanlar için şifa ve eski hayatlarına dönmelerini diliyoruz. Bu insanlara bazı şeyleri verebiliriz fakat kaybedilen hayatları geri veremeyiz. Onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Vicdan sahibi olan herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşündüğüm için ben de bunu yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"TÜM MOTİVASYONUM HATAYLILARA UMUT OLMAK"

Tüm motivasyonunun Hataylılara umut olmak olduğunu dile getiren Volkan Demirel, "Başka hiçbir düşüncem ve derdim yok. Futbol büyük bir organizasyon ve içinde bir sürü detaylar var. 4-5 ay önce ne yapacağımı bilmiyordum fakat sezon başlamadan 2 ay öncesinde çok düşündüm, çok çalıştım. Bu süreçte yanımda olan, destek ver, Hatay'a gönül veren insanların çokluğu beni bu yola çok rahat itti. Vermek istediğim şu; yıkılan evler, aileler, gelecekler, geçmişler var. Futbol büyük bir organizasyon ve ben bu organizasyonu yapabiliyorsam herkes tekrardan eski hayatına dönebilir mesajı vermek istiyorum. Biz deprem zamanında elimizde olan her şeyi depremzedelerimizle paylaştık. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık, yetişmeye çalıştık fakat bunu tek başıma yapmadım. Futbolcularımızla, eşimle, dostlarımızla yaptık. Tek amacımız umut vermek. Bizim için en büyük başarı ve umut onları mutlu etmek, o anki durumu unutturmak. Hayat her zaman güllük gülistanlık değil. İnsanoğlu hata yapabilir. Ben hata yapmaktan korkmam. Bilerek olmadığı sürece hatalar sorun teşkil etmez benim için. İnsanlar mutlaka doğruyu bulacaktır. Her zaman söylediğim bir şey var; doğru tektir, birdir. Hatay halkı depremden önce de beni sevdi ve sahiplendi. Her gören evine davet edip yemeğe çağırıyordu. Sahiplendiler. Sonrasındaki olaylar keşke yaşanmasaydı. Oradaki farkındalığı, mücadeleyi artırabilmek adına oradaki insanlara ümit olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"BERTUĞ HAK ETTİĞİ, VİZYONU OLAN BİR KULÜBE GİTTİ"

Volkan Demirel, Hatayspor'un transferleri ile ilgili olarak, "Bertuğ'u sattık, Bertuğ benim için çok önemliydi. O bölge için bir oyuncuyla anlaştık, oradan geliyorum. Bertuğ'a benzeyen bir oyuncu. Belki ileri uca kenarda oynayan ve 10 numarada oynayabilen bir oyuncu daha alıp transferi kapatacağız. Bertuğ da hak ettiği, vizyonu olan bir kulübe gitti" dedi.

"ALTAY'IN FENERBAHÇE'DEN GİTTİĞİ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır hakkında konuşan Demirel, "Altay, Fenerbahçe için bir değerdi. Uğurcan da aynı şekilde. İrfan da iyi gidiyor. Altay, Manchester'a gittiği için sevinçliyim fakat Fenerbahçe'den gittiği için üzgünüm. İngiltere futbolu onu yukarı seviyeye çekecektir" ifadelerini kullandı.

"YAŞANDIKÇA KARAR VERİLİYOR FAKAT ÖNCELİĞİM BURASI"

Volkan Demirel, 3 büyükler ve milli takımdan teklif gelmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceğinin sorulması üzerine, "İlk önce gurur duyarım fakat olduğu zaman karar veririm. Önceliğim ise Hatayspor'u ayağa kaldırmak. Fenerbahçe haricinde ise bir teklif olursa buna şimdi cevap veremem. Bu sorunun cevabı şimdi verilemez. Yaşandıkça karar veriliyor fakat önceliğim burası" diye cevap verdi.

"MUSLERA BENDEN DAHA İYİ KALECİ"

Muslera ve Galatasaray'ın durumu ile ilgili konuşan Volkan Demirel, "Muslera benden daha iyi kaleci. Galatasaray'ın değeri. Gitmesi herkesi üzer. Ben kalması ve Galatasaray'da jübile yapması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray ise Okan hocanın doğru planlamasıyla şampiyon oldu. Okan hoca bu oyuncu grubunu iyi yönetti ve liderlik yaptı. Oyuncuları kendine inandırmış ve bence en büyük özelliği de bu" şeklinde konuştu.

"DOĞRU PLANLAMAYI YAPAN, HAK EDEN ŞAMPİYON OLUR"

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin bu sezonki şampiyonluk şansı hakkında ise şöyle konuştu: "Bu sene olmazsanız seneye bir daha şampiyonluk şansınız var, her sene yeni bir şans daha var. Bu kadar bütçeler, emekler harcanıyor ama bazen takımların şampiyonluktan daha büyük mücadeleleri olabilir. Bunlar şampiyonluktan önemli olabilir. Bence önemli olan şampiyonluk değil. Transferlerle illa şampiyon olunacak diye bir şey yok. Doğru planlamayı yapan, hak eden şampiyon olur."

"YURT DIŞINDA ÇILIŞMAK EN BÜYÜK HEDEFİM"

Futbolculuk kariyerinin teknik adamlığına etkisi ve yurt dışı hedefinin sorulması üzerine Demirel, "Oyuncu 18 sene geriden izledim. 18 yıllık hafıza karşıma çıkıyor. Ben bir de çok not tutarım, yazarım. Şu an iyi gittiğimizi düşünüyorum. Yurt dışında çılışmak ise en büyük hedefim. Allah'ın izniyle yapabileceğimi düşünüyorum. Anı yaşayalım, yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Kırmadan, dökmeden devam edelim" dedi.