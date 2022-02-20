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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sütyensiz pozunu paylaştı! ''Işık ters, tersim pis!''

20.02.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar Fenerbahçe'de kalecilik yapan ve şimdilerde kariyerine Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak devam eden Volkan Demirel, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim. Volkan Demirel'in 2010 yılında dünyaevine girdiği eşi Zeynep Demirel, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla beğeni topladı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sütyensiz pozunu paylaştı! ''Işık ters, tersim pis!''

Şimdilerde TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Seksenler dizisinde kamera karşısına geçen fenomen Zeynep Demirel, güzellğiyle de sık sık adından söz ettiren bir isim. Zeynep Demirel, bu defa sütyensiz pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Zeynep Demirel, iddialı paylaşımına ''Işık ters, tersim pis!'' notunu düştü.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sütyensiz pozunu paylaştı! ''Işık ters, tersim pis!''

Zeynep Demirel, 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sütyensiz pozunu paylaştı! ''Işık ters, tersim pis!''

2009 yılında katıldığı Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda 15. olan Zeynep Sever Demirel, uzun yıllar mankenlik yaptı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sütyensiz pozunu paylaştı! ''Işık ters, tersim pis!''

Volkan Demirel ile evlendikten sonra Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu annesi olan Zeynep Sever Demirel, kariyerine ara verdi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sütyensiz pozunu paylaştı! ''Işık ters, tersim pis!''

Şimdilerde kadrosunda Şoray Uzun, İlker Ayrık, Özlem Türkad ve Berat Yenilmez gibi isimlerin yer aldığı Seksenler dizisinde 'Amelie' karakterine hayat veriyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sütyensiz pozunu paylaştı! ''Işık ters, tersim pis!''

Sosyal medyada epey aktif olan Zeynep Sever Demirel, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sütyensiz pozunu paylaştı! ''Işık ters, tersim pis!''

Zeynep Sever Demirel'in Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sütyensiz pozunu paylaştı! ''Işık ters, tersim pis!''

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sütyensiz pozunu paylaştı! ''Işık ters, tersim pis!''


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