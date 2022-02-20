Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sütyensiz pozunu paylaştı! ''Işık ters, tersim pis!''

Şimdilerde TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Seksenler dizisinde kamera karşısına geçen fenomen Zeynep Demirel, güzellğiyle de sık sık adından söz ettiren bir isim. Zeynep Demirel, bu defa sütyensiz pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Zeynep Demirel, iddialı paylaşımına ''Işık ters, tersim pis!'' notunu düştü.

Zeynep Demirel, 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

2009 yılında katıldığı Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda 15. olan Zeynep Sever Demirel, uzun yıllar mankenlik yaptı.

Volkan Demirel ile evlendikten sonra Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu annesi olan Zeynep Sever Demirel, kariyerine ara verdi.

Şimdilerde kadrosunda Şoray Uzun, İlker Ayrık, Özlem Türkad ve Berat Yenilmez gibi isimlerin yer aldığı Seksenler dizisinde 'Amelie' karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Zeynep Sever Demirel, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Zeynep Sever Demirel'in Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



