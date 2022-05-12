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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Diyarbakır'da catwalk yaptı! 'Podyuma çok yakışıyorsun'

12.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever zaman zaman yaptığı iddialı pozlarla adından söz ettiriyor. Seksenler dizisinde rol alan Zeynep Sever Demirel Diyarbakır'da bir etkinliğe katılarak resmen podyumlara döndü. Volkan Demirel'in eşine 'Podyuma çok yakışıyorsun' yorumları yağdı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Diyarbakır'da catwalk yaptı! 'Podyuma çok yakışıyorsun'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Bir etkinlik için Diyarbakır’ın tarihi ve turistik bölgeleri arasında yer alan On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu’nda gerçekleştirilen çekimler için podyuma dönen Zeynep Sever Demirel o anlardan karelerini sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.

2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel podyumda rüzgar gibi esti.

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Zeynep Sever yıllar sonra podyumda olmasının heyecanını "Yıllar sonra catwalk yapan bir Zeynep. Diyarbakır’ı pek sevdiğim için yolum yine düştü" sözleriyle paylaştı.

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Zeynep Sever'e podyumda Tülin Şahin, Demet Şener ve Deren Talu gibi isimler eşlik etti.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in pozlarını görenler "Podyuma çok yaşıyorsun", "Yenge ne yapıyorsun?", "Defilede ateş ediyorsunuz", "Podyumlara dönün" yorumları yağdı.

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