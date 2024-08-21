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  4. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in hamile olduğuna kimse inanmadı! Son pozuna yorum yağdı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in hamile olduğuna kimse inanmadı! Son pozuna yorum yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.08.2024 10:07
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Son dönemde boşanacakları konuşulan Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel çıkan iddiaları yalanlamıştı. Daha sonra ise çiftin bebek bekledikleri konuşulmuş ve Zeynep Sever Instagram hesabında paylaştığı pozuyla müjdeli haberi vermişti. Üçüncü bebeğini bekleyen Zeynep Sever'in hamile pozu sosyal medyada gündem oldu.

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel son dönemde özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. İlk olarak çok konuşulan boşanma iddiasını yalanlayan çiftin daha sonra bebek beklediğine dair söylentiler çıkmıştı. Çift bu haberi doğruladı ve 3. bebeği beklediklerini müjdeledi. Zeynep Sever'in son pozundan sonra hamile olduğuna kimse inanamadı.

Üçüncü bebek müjdesini paylaşan Zeynep Sever paylaşımına 'fırında bir şeyler pişiyor' notunu düşmüştü.

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HAMİLE OLDUĞUNA KİMSE İNANMADI

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35 yaşında olan Zeynep Sever üçüncü bebeğini beklerken hamile pozu verdi.

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Beyaz takımıyla verdiği pozlarını Instagram hesabında paylaşan Sever'in fit görünümü dikkat çekti.

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Hamile olduğuna kimsenin inanmadığı Zeynep Sever'e takipçilerinden, "Abla bu hamile halin mi", "Hamile karnının benim göbeğimden kaslı olması", "Nasıl zarif" şeklinde yorumlar geldi.

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Volkan Demirel zeynep sever
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