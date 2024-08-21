Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever'in hamile olduğuna kimse inanmadı! Son pozuna yorum yağdı

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel son dönemde özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. İlk olarak çok konuşulan boşanma iddiasını yalanlayan çiftin daha sonra bebek beklediğine dair söylentiler çıkmıştı. Çift bu haberi doğruladı ve 3. bebeği beklediklerini müjdeledi. Zeynep Sever'in son pozundan sonra hamile olduğuna kimse inanamadı.

Üçüncü bebek müjdesini paylaşan Zeynep Sever paylaşımına 'fırında bir şeyler pişiyor' notunu düşmüştü.

HAMİLE OLDUĞUNA KİMSE İNANMADI

35 yaşında olan Zeynep Sever üçüncü bebeğini beklerken hamile pozu verdi.

Beyaz takımıyla verdiği pozlarını Instagram hesabında paylaşan Sever'in fit görünümü dikkat çekti.

Hamile olduğuna kimsenin inanmadığı Zeynep Sever'e takipçilerinden, "Abla bu hamile halin mi", "Hamile karnının benim göbeğimden kaslı olması", "Nasıl zarif" şeklinde yorumlar geldi.