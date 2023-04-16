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Volkan Demirel'in karısı Zeynep Sever 'Git Kuran-ı Kerim oku' mesajını paylaşıp sert çıktı

16.04.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depreme Hatay'da yakalanan teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya pozlarıyla dikkat çeken bir isim. Seksenler dizisiyle bir süre ekranda olan Zeynep Sever kendisine gelen 'Git Kuran-ı Kerim oku' mesajını paylaşıp sert çıktı.

Volkan Demirel'in karısı Zeynep Sever 'Git Kuran-ı Kerim oku' mesajını paylaşıp sert çıktı

Sosyal medyada fenomen isimlerden olan Zeynep Sever Demirel hem model hem de oyunculuk yaparak adından söz ettiren bir isim. Büyük depreme Hatay'da yakalanan oyuncu zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Cesur pozlara da imza atan oyuncu ve model son olarak okuduğu kitabı paylaştı.

"Ruhun Yaralı Şifacısı" kitabını okuyan Volkan Demirel'in eşi aldığı bir mesaja sinirlendi.

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Zeynep Sever 'Git Kuran-ı Kerim oku' diyen takipçisine sert çıktı ve "Valla ben 3 defa okudum" dedi.

Ekran Alıntısı

Volkan Demirel'in eşi mesajı paylaşarak "Bu arkadaş gibiler ezberlenmiş 2-3 Arapça dua dışında islamiyeti zerre bilmediğine de adımın Zeynep olduğu kadar eminim" dedi.

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Volkan Demirel sosyal medya

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