Volkan Konak Star TV'de ekranlara dönüyor! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programından ilk tanıtım yayınlandı!

Karadeniz müziğinin önemli ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozuyor ve yeniden ekrana dönüyor. ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ yakında Star’da başlıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği her hafta ünlü isimleri ağırlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, Star ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ programının ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda seyirciye seslenen Volkan Konak “Türkiye’min güzellikleri özleştik… Biliyorum, bu ülke sizlerle daha güzel. Cesur, uygar, asil insanlara selamlar olsun. Star’da buluşmak üzere” dedi.

