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"Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim" demişti! Megan Fox'un orman içindeki pozları gündemde

20.07.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların en gözde yıldızlarından biri olan Megan Fox son dönemde silikon yaptırması ve vücuduna bazı müdahalelerde bulunmasıyla gündemde. Fox, dış görünüşüyle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve kendisini başkalarının gördüğü gibi görmediğini ifade etmişti. Oyuncunun bu açıklamadan kısa süre sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Megan Fox, Sports Illustrated'ın bikini özel sayısında kendisini başkaları gibi görmediğini ifade etmişti.

Dismorfik bozukluğu olduğunu açıklayan Fox, vücudu hakkında hiçbir zaman iyi hissetmediğini ve kendi bedeninde daha rahat hissetmek için sürekli çaba gösterdiğini söylemişti.

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"Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim" diyen oyuncu son pozlarıyla gündemde. Orman pozlarına devam eden 37 yaşındaki güzel, kıvrımlı sırtını saran şeffaf siyah file elbisesiyle olay oldu.

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Megan Fox fotoğrafların altına 'Llilith yükseliyor" yazdı ve ardından bir ay emojisi ekledi.

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Astroloji göndermeli pozlarıyla hayranlarının bir kısmından eleştiriler alan Fox'a "Orman kraliçesi" yorumları da geldi.

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