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Vücudundaki lekeler ve izler nedeniyle hayatı boyunca dalga geçilen Alba Parajo’nun ilham veren hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
07.04.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 yaşındaki Alba Parajo hayatı boyunca vücudundaki lekeler ve izler nedeniyle zorbalıkla karşılaştı. Tüm yaşananlara inat hayallerinin peşinden koşarak model olmayı başardı.

Vücudundaki lekeler ve izler nedeniyle hayatı boyunca dalga geçilen Alba Parajo’nun ilham veren hikayesi

Alba Parajo, ender görülen bir cilt hastalığıyla dünyaya geldi. Vücudunda 500’den fazla doğum lekesi bulunan genç kız uzun bir süre boyunca kendisiyle alay edenler ve hakaretlerle mücadele etti. Hastalığı sebebiyle çok sayıda operasyon geçirdi. Doğum lekelerine bir de bu ameliyatların izleri eklenince durum Parajo için iyice zorlaştı. Ancak yılmadı ve mücadelesini bir an olsun bırakmadı.

kız

16 yaşında hayatı tamamen değişti. Kendisine “uzaylı,canavar ve dalmaçyalı” diyenlere aldırış etmeden moda çekimlerine katılmayı başardı. Diğer insanlardan farklı olan dış görüntüsüyle barışan Parajo, azmiyle önemli moda dergilerinin kapağında boy gösterdi. Kendini sevmeyi öğrendiğini ve insanlara yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Parejo‘nun hayatı birçok kişiye ilham oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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