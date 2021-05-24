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Vücudunuzu yiyeceklerle tamamen doğal bir şekilde arındırmanın 5 basit yolu!

Seray Üstün Seray Üstün
24.05.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları vücudun düzgün bir şekilde çalışabilmesi için belirli aralıklarla detoks yapmayı tavsiye ediyor. Detoks sayesinde yararlı bakteriler bağırsak dengesini sağlar ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemi güçlendirir. Tamamen doğal yöntemlerle arınmaya ne dersiniz?

Vücudunuzu yiyeceklerle tamamen doğal bir şekilde arındırmanın 5 basit yolu!

Bazı besinler içerdiği mineral ve vitamin sayesinde vücudumuzdaki toksinleri atmaya yardımcı olur. Peki, vücudumuzda detoks etkisi yaratan, ağır metalleri temizleyen ve kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olan yiyecekler hangileri? İşte vücudu doğal yollarla temizleyen 5 yiyecek...

AVOKADO

Avokado kimyasalları karaciğerden uzaklaştırır. Böylelikle kolesterolü düşürür ve kan damarlarını genişletir. Ayrıca avokado, karaciğerin sentetik kimyasalları detoksifiye etmesine yani arınmasına yardımcı olurken, en az 30 farklı kanserojeni engelleyen glutatyon adı verilen bir besin içerir. Böylelikle bu meyve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Kalp hastalığı ve felç riskini önleyen besin içeriklerine sahiptir.

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LAHANA TURŞUSU

Lahana turşusu vücuttaki toksinlerin giderilmesinde önemli bir yol oynar. Aynı zamanda daha temiz bir cilt sağlar. Bir fermente gıda olan lahana turşusu, fermantasyon sırasında zaten "önceden sindirildiği" için sindirim sistemimiz tarafından kolayca işlenir. Lahana turşusu probiyotiktir ve lif bakımından da zengindir. Şişkinliği ve ödemi önler. Ek olarak lahana turşusu vücudunuzun vitamin ve mineralleri daha verimli bir şekilde emmesine yardımcı olurken, daha fazla enerji verir.

TAZE VEYA KURU KAYISI

Kuru kayısı halk arasında kabızlığı hızlıca yok etme etkisiyle bilinir. Taze kayısılarda bol miktarda lif bulunur. Bu da daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve bağırsağınızdaki iyi bakterileri besler. Bu meyve antioksidan bakımından yüksektir. Sadece vücudu temizlemekle kalmaz, aynı zamanda göz hastalıkları riskini de ortadan kaldırır.

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GREYFURT

Greyfurt, metabolizmayı hızlandıran ve kilo vermeyi destekleyen kimyasal bileşikler olan nootkatonlar içerir. Ayrıca lif bakımından zengin olduğu için gün boyu sizi tok tutar ve kan şekeri seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Vücudunuza detoks etkisi yaratması ve enerji vermesi için bir hafta boyunca her öğünde yarım greyfurt tüketerek, daha fazla lif, A ve C vitaminleri gibi besinlerden yararlanabilirsiniz.

SALATALIK

Salatalıktan gelen su, ağız kuruluğunu önler ve ayrıca yemekten sonra ağız içerisinde oluşan istenmeyen yiyecek atıklarını temizler. Tıpkı elma gibi çıtır bir sebze olduğu için ağzınızı nemlendirmeye yardımcı olan tükürük üretimini uyarır. Dilinizle ağzınızın çatısı arasında bir dilim salatalık tutmak, ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca çıtır sebzeler, bakterilerin besleyebileceği dişler ve diş etleri üzerindeki plakları gidermeye yardımcı olur.

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