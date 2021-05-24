Vücudunuzu yiyeceklerle tamamen doğal bir şekilde arındırmanın 5 basit yolu!

Bazı besinler içerdiği mineral ve vitamin sayesinde vücudumuzdaki toksinleri atmaya yardımcı olur. Peki, vücudumuzda detoks etkisi yaratan, ağır metalleri temizleyen ve kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olan yiyecekler hangileri? İşte vücudu doğal yollarla temizleyen 5 yiyecek...

AVOKADO

Avokado kimyasalları karaciğerden uzaklaştırır. Böylelikle kolesterolü düşürür ve kan damarlarını genişletir. Ayrıca avokado, karaciğerin sentetik kimyasalları detoksifiye etmesine yani arınmasına yardımcı olurken, en az 30 farklı kanserojeni engelleyen glutatyon adı verilen bir besin içerir. Böylelikle bu meyve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Kalp hastalığı ve felç riskini önleyen besin içeriklerine sahiptir.

LAHANA TURŞUSU

Lahana turşusu vücuttaki toksinlerin giderilmesinde önemli bir yol oynar. Aynı zamanda daha temiz bir cilt sağlar. Bir fermente gıda olan lahana turşusu, fermantasyon sırasında zaten "önceden sindirildiği" için sindirim sistemimiz tarafından kolayca işlenir. Lahana turşusu probiyotiktir ve lif bakımından da zengindir. Şişkinliği ve ödemi önler. Ek olarak lahana turşusu vücudunuzun vitamin ve mineralleri daha verimli bir şekilde emmesine yardımcı olurken, daha fazla enerji verir.