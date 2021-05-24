Daha önce hiç duymadığınız birbirinden ilginç 10 egzotik meyve

Egzotik meyveler birçok kişinin iştahını kabartıyor ve hem görünümleri hem de lezzetleriyle ilgi çekici olmaya devam ediyor. Egzotik kelime anlamıyla bulunduğu yere ait olmaya, yabancı bir bölgeden gelen ya da getirilen ürünleri kapsar. Ancak egzotik meyve tanımı daha çok tropikal bölgelerin ürünleri için kullanılır.
Durian meyvesinin en büyük özelliği kötü kokusunun ardında nefis bir tadı birleştirmesidir. Meyve, kokusunu açıklayan organik kükürt içerir, ancak farklı meyvelerin tonlarına sahip fındık ve peynir gibi tadı vardır. Kan basıncında keskin bir artışa neden olur. Durianın kokusu o kadar kötü ki Endonezya'da bir uçak, dün yolcularının kabinde ağır bir durian kokusu bulunduğuna dair şikayetinin ardından rötar yaptı.
Hindistan’da yetişen bu meyve ülkenin en sevilen lezzetlerinden biri olarak kabul eidlir. Üzüm ve muz karışımı bir tada sahip olan jackfruit Hindistan’da genellikle kızartılarak tüketiliyor.
Güney Asya’nın en ünlü meyvesi olan rambutan üzerindeki kırmızı tüylerle oldukça farklı bir görüntüye sahiptir. Kırmızı kabuğunun içindeki beyaz meyvesinin lezzetinin üzüme benzediği belirtiliyor.
Kiwano'nun dışı dikenli içi ise çok çekirdekli. Tam bir C vitamini ve lif deposu olan bu meyve "boynuzlu kavun" ya da "İngiliz domatesi" diye de biliniyor.
Dünyanın en lezzetli meyveleri arasında yer alan çerimoya, Güney Amerika’da yetişiyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada bu meyvenin en besleyici gıda ürünlerinden olduğu ortaya çıktı.
Tamarillo, domates, patlıcan ve acı biberin bir akrabasıdır. Bu nedenle domatese benzeyen tatlı-ekşi bir tadı vardır. Dünya genelinde hem tatlı hem de ana yemeklerin yanında garnitür olarak kullanılır.
Bu meyve, menekşe aromalı hoş kokulu kabuğu ile oldukça değerlidir. İçerisinde besleyici değeri yüksek küçük bir posası vardır. Bu posa meyvenin tüketilmesini zorlaştırır. Meyvenin sarı parmak şeklindeki kısımları ise genellikle balık ve salataların pişirilmesinde kullanılır.
Siyah sapote tad olarak daha çok çikolatalı pudingi anımsatıyor. Bu meyvenin içilebilmesi için dalından kopartıldıktan sonra bir süre siyahlaşmasının beklenmesi gerekiyor.
İlk bakışta mürdüm eriğini andıran bu meyvenin iç kısmında pamuğa benzeyen yumuşak ve beyaz bir kısım bulunuyor. Endonezya'da sık tüketilen ve "meyvelerin kraliçesi" diye anılan mangostanın özü cilt bakım ürünlerinde de kullanılıyor.
Ananasa benzeyen sert bir kabuğun içerisinde bembeyaz bir meyve bulunuyor. Sadece siyah olduğunda tüketilen ve olgunlaşması beklenen bu meyvenin tadı limonlu turtaya benziyor.
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