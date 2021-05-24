Daha önce hiç duymadığınız birbirinden ilginç 10 egzotik meyve

Egzotik meyveler birçok kişinin iştahını kabartıyor ve hem görünümleri hem de lezzetleriyle ilgi çekici olmaya devam ediyor. Egzotik kelime anlamıyla bulunduğu yere ait olmaya, yabancı bir bölgeden gelen ya da getirilen ürünleri kapsar. Ancak egzotik meyve tanımı daha çok tropikal bölgelerin ürünleri için kullanılır.

DURIAN

Durian meyvesinin en büyük özelliği kötü kokusunun ardında nefis bir tadı birleştirmesidir. Meyve, kokusunu açıklayan organik kükürt içerir, ancak farklı meyvelerin tonlarına sahip fındık ve peynir gibi tadı vardır. Kan basıncında keskin bir artışa neden olur. Durianın kokusu o kadar kötü ki Endonezya'da bir uçak, dün yolcularının kabinde ağır bir durian kokusu bulunduğuna dair şikayetinin ardından rötar yaptı.

JACKFRUIT

Hindistan’da yetişen bu meyve ülkenin en sevilen lezzetlerinden biri olarak kabul eidlir. Üzüm ve muz karışımı bir tada sahip olan jackfruit Hindistan’da genellikle kızartılarak tüketiliyor.

RAMBUTAN

Güney Asya’nın en ünlü meyvesi olan rambutan üzerindeki kırmızı tüylerle oldukça farklı bir görüntüye sahiptir. Kırmızı kabuğunun içindeki beyaz meyvesinin lezzetinin üzüme benzediği belirtiliyor.