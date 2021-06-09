Vücut gelişimini engelleyen genetik bir hastalıkla mücadele eden Melanie Gaydos, sınırları aşmayı başardı

Amerikalı model doğuştan ektodermal displazi adında genetik bir hastalıkla dünyaya geldi. Nadir görülen bu hastalık dişlerin, tırnakların, saçların, kıkırdak ve kemiklerin gelişimini engelliyor. Cilt kuruluğuna ve güneş ışınlarına karşı tahammülsüzlüğe açıyor. Yaşadığı sağlık problemi sebebiyle Gaydos’un saçları ve dişleri yok.

Daha önce yaptırdığı implantlardan rahatsız olduğu için çıkarttıran Galyos, takma diş ve peruk kullanmayı reddediyor. Hastalığı nedeniyle özellikle çocuk yaşlarında çoğu kişinin karantinaya alınması gerekiyormuş gibi davrandığını söyleyen Gaydos, hayallerinin peşinden koşarak model olmayı başardı.

İlk olarak Alman metal grubu Rammstein’in klip çekimlerinde boy gösteren Melanie Gaydos sonrasında popüler oldu. Ünlü moda markalarının çekimleri için kamera karşısına geçti. Gaydos’un sosyal medya hesabından ise 150 bin takipçisi bulunuyor.



