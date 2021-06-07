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Modellik yaparak güzellik standartlarına meydan okudu! Down sendromlu model bütün güzellik tabularını yıktı

07.06.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek güzellik modern dünyayla birlikte aslında bir tabu olmaktan çıktı. Modellerin 0 beden ve 90-60-90 vücut ölçülerine sahip olmasının sonu geldi. Farklılarıyla moda dünyasında adeta yeni bir devir başlatan modeller ilgi çekmeye başladı. 25 yaşındaki Down sendromlu model Madeline Stuart, dünyaca ünlü markalar için objektif karşısına geçerek kendisiyle dalga geçenlere meydan okudu.

Modellik yaparak güzellik standartlarına meydan okudu! Down sendromlu model bütün güzellik tabularını yıktı

Madeline Stuart’ın hikayesi hayallerinin peşinden koşmaya cesareti olmayanlara adeta ilham oldu. 13 Kasım 1996 yılında Avustralya’da doğan model aslında hayatı boyunca kilo problemiyle uğraştı. Yüzmeyi ve dans etmeyi çok sevdiği için bu hobilerini spora dönüştüren Madeline Stuart 20 kilo verdi. Dünyanın ilk down sendromlu profesyonel modeli olarak tanınan Stuart aslında çocukluk hayalinin peşinden koştu.

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Avustralyalı model Madeline Stuart Vogue, Cosmopolitan gibi dünyaca ünlü dergilere poz vermiş, ünlü mankenlerle aynı podyumu paylaşmış inanılmaz hikayesiyle binlerce insan için ilham kaynağı olmuş bir isim. Profesyonel bir model olmaya karar verdiğinde, rüyasını gerçekleştirecek bir şey yapmaya istekliydi ve hiçbir şey onu durduramazdı, hatta Down Sendromu bile. Madeline, birçok markanın kampanyası için önemli bir yüz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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