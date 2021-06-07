Modellik yaparak güzellik standartlarına meydan okudu! Down sendromlu model bütün güzellik tabularını yıktı

Madeline Stuart’ın hikayesi hayallerinin peşinden koşmaya cesareti olmayanlara adeta ilham oldu. 13 Kasım 1996 yılında Avustralya’da doğan model aslında hayatı boyunca kilo problemiyle uğraştı. Yüzmeyi ve dans etmeyi çok sevdiği için bu hobilerini spora dönüştüren Madeline Stuart 20 kilo verdi. Dünyanın ilk down sendromlu profesyonel modeli olarak tanınan Stuart aslında çocukluk hayalinin peşinden koştu.

Avustralyalı model Madeline Stuart Vogue, Cosmopolitan gibi dünyaca ünlü dergilere poz vermiş, ünlü mankenlerle aynı podyumu paylaşmış inanılmaz hikayesiyle binlerce insan için ilham kaynağı olmuş bir isim. Profesyonel bir model olmaya karar verdiğinde, rüyasını gerçekleştirecek bir şey yapmaya istekliydi ve hiçbir şey onu durduramazdı, hatta Down Sendromu bile. Madeline, birçok markanın kampanyası için önemli bir yüz.



