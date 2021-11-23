Vücut modifikasyonlarıyla popüler olan Anthony Loffredo,uzaylı gibi görünmek için iki parmağını kestirdi

Fransa’da yaşayan ve kendisine “Kara Uzaylı” diyen bir adam vücut modifikasyonlarıyla görenleri şaşkına çeviriyor. Vücudunun her yerine dövme yaptıran Anthony Loffredo, sosyal medyada “Siyah Uzaylı Projesi” olarak biliniyor. Vücudunun tamamını dövmelerle kaplayan Loffredo, istediği görünüme ulaşabilmek için çok sayıda ameliyat geçirdi. Kendisini dünya dışı bir varlık olarak göstermek isteyen Anthony Loffredo, ilk olarak dudaklarını ve burnunu aldırdı. Dudak ve burun aldırma ameliyatından sonra Anthony Loffredo, sağlıklı iki parmağının kesilmesini istedi. Böylece üç parmaklı uzaylı görüntüsüne erişebileceğini düşündü.

“İÇ HUZURUMU GELİŞTİRİYORUM”

Henüz 30’lu yaşlarının başında olan Anthony Loffredo, Meksika’da sol elinden iki parmağını aldırdı. Aşırı vücut modifikasyonu hayranı olan Loffredo, ameliyatının etkilerini göstermek için sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Paylaşımına Anthony Loffredo, “İç huzurumu geliştiriyorum. Kara Uzaylı evrimi 34” notunu ekledi.

Değişimin sadece %66’sını tamamladığına inanan Loffredp, önümüzdeki günlerde listesindeki diğer maddeleri de yerine getirmek istiyor. 20’li yaşlarından bu yana dünya dılı bir varlık olarak gözükmek için Loffredo, iki kulağını kestirdi ve gözbebeklerine siyah dövmeler yaptırdı. Dilinin ortadan ikiye yarılmasını istedi ve yüzündeki derinin altına sürüngen implantlar yerleştirdi. Dudakları olmadan konuşmanın zor olduğunu anlatan Loffredo, bütün değişimleri aslında bir serüven olarak gördüğünü söyledi.



