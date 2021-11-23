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Dövme modeli Monami Frost, ilk halini paylaştı! Görenler tanımakta zorluk çekti

23.11.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Monami Frost, dövme modeli olarak tanınıyor. Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan Frost, hayranlarının merakını gidermek için dövme yaptırmadan önceki halini paylaştı. Frost’ın paylaşımı binlerce beğeni ve yoruma ulaştı. Hayranları genç modeli tanımak konusunda zorluk yaşadığını ifade etti.

Dövme modeli Monami Frost, ilk halini paylaştı! Görenler tanımakta zorluk çekti

Dövme yaptırmak kimileri için bir tutkudur. Vücudunu âdeta bir ressamın tuvali gibi kullanan isimler dövmeleriyle sosyal medya da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Vücudunu dudak uçuklatan tasarımlarla kaplamak için yılları harcayan Monami Frost, hayranlarına küçük bir sürpriz yaptı. Dövmeleri olmadan nasıl göründüğünü merak edenler için Frost “Nasıl başladı/ Nasıl devam etti?” notuyla değişim fotoğraflarını yayınladı.

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“KİMSEYE GÖSTERECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM”

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14 yaşında ilk dövmesini yaptıran Frost, o dönemden sonra kendisini daha iyi hissetmeye başladığını ifade etti. Son olarak kaşının üstüne “bağlılık” kelimesini dövme olarak yaptıran Frost, dövmeleri sayesinde vücudunu daha çok sevdiğini ifade etti.

Dövmelerinin kendisini bir sanat eseri gibi hissettirdiğinden söz eden Frost, değişim fotoğrafına “ 13 yaşındaki ve 26 yaşındaki ben. Parlama gerçek. O fotoğrafı ya da o zamana ait herhangi nir fotoğrafı paylaşacağımı ve kimseye göstereceğimi hiç düşünmemiştim” notunu ekledi.

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“VÜCUDUMU BÜYÜK BİR ET PARÇASI OLARAK GÖRÜYORDUM”

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Dövme yaptırmadan öncesinde görünüşüyle sorunlar yaşadığını dile getiren Frost, “Vücut dismorfisi geliştirirken, kendi bacaklarıma baktığımda çirkin olduklarını hissettim ve onlara dövme yaptırdığımda daha güzel hale geldiklerini düşünmeye başladım. Artık onları büyük et parçaları olarak görmüyorum. Bunun çoğu kişi için garip olduğunun farkındayım ama kendimi iyi hissettiriyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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