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Sosyal medyanın yeni trendi! Tanga elbiseli görünümü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

08.10.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan sosyal medya fenomeni Lauren Marsden, sosyal medyada trend haline gelen bir kıyafeti denedi. Tanga gibi görünen eksik elbise kombini takipçilerinden olumsuz yorum aldı.

Sosyal medyanın yeni trendi! Tanga elbiseli görünümü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Sosyal medyada ortaya çıkan moda akımları kısa sürede tüm dünyada etkisini gösteriyor. Son günlerde elbiselerin içinden iç çamaşırının gözükmesi yeni akıma dönüştü. Kim Kardashian, Bella Hadid ve Kendall Jenner gibi ünlü isimlerin ayak uydurduğu modayı sosyal medya fenomeni Lauren Marsden kendi hesabından yaptığı bir paylaşımla uyguladı. Ancak 20 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lauren Marsden’in paylaşımı tepkileri de beraberinde getirdi.

kapak iç çmaşaırı

YENİ MODA AKIMINA TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medyada yaklaşık 152 bin takipçisi bulunan Lauren Marsden’in son trende uygun kombini tepki çekti. Paylaşımın sonrasında pek çok kullanıcı kıyafetin günlük kullanım için uygun olmadığını dile getirdi. Trend sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmezken ünlü isimler iç çamaşırı dekolteli kıyafetlerini paylaşmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere
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