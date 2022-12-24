Vücut pozitifliğini savunuyor! Bedenlerin mükemmelliğini anlatmak için üstsüz poz verdi

Sosyal medyada 990 bin takipçisi bulunan fenomen isim Mik Zazon, tüm şekil ve boyutlardaki bedenlerin güzelliğini savunmak amacıyla yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Ergenlik dönemlerinden sonraki süreçte uzun bir zaman boyunca yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini dile getiren Zazon, sosyal medya hesabında kendi deneyimlerinden söz ederek dikkatleri üzerine çekti. Son paylaşımında Zazon kendi iyileşme yolculuğundan söz etti.

“FARKLI GÖRÜNECEKTİR”

Sosyal medyada üzeri tamamen çıplak bir şekilde yerde oturduğu bir pozunu paylaşan Zazon bedenlerin normalleştirilmesi gerektiğini savunarak, “Herkesin iyileşme yolculuğu farklıdır ve farklı görünecektir” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının detsk verdiği gönderisinde Zazon, "İyileşme sadece kilo almakla ilgili değildir. Vücudunuz nasıl görünürse görünsün, koşulsuz sevgiyi hak ettiğinizi anlamanız için kendinize araçlar vermekle ilgilidir” ifadeleriyle ise bir kez daha herkesin kendisini sevmesi gerektiğini söyledi.



