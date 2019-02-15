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Vurgun dizisinde Vedat'ın gizlediği sır ne? Vurgun 3. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.02.2019 00:56 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Vurgun'un 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vurgun'un 2. son bölümünde, Kemal sonunda Reyhan'la karşı karşıya geldi ve gerçekleri sordu. Vurgun 3. bölüm fragmanında ise Vedat Reyhan'a rest çekerek 'O mu çoğunun babası? Çağır o zaman konuşsun Kerem'le' diyor. Kemal ise oğluyla yakınlaşmaya çalışıyor. İşte Vurgun 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın başrollerde oynadığı Vurgun dizisinin 3. bölümünde ortalık karışıyor. Bir yandan Kemal gerçekleri sorgularken, diğer yandan Vedat ve Reyhan ise sakladıkları sırların ortaya çıkmasından endişe ediyor. Vurgun'da Kemal oğlu Kerem ile yakınlaşmaya çalışıyor. Ancak gerçek babası olduğundan habersiz olan Kerem kendisine neden 'Oğlum' dediğini soruyor.

VURGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kemal ve Reyhan sonunda karşı karşıya kalır ve Kemal Reyhan’a hesap sorar. Reyhan, Vedat’la neden evlenmiştir? Reyhan, Kemal’e karşı dürüst olup Vedat’la evlenme sebebini açıkça söyleyebilecek midir? Kemal, Reyhan’la konuşmasından sonra darmadağın olurken, oğlu Kerem ile aralarındaki ilk bağ kurulmaya başlar. Ancak Vedat buna mani olmak için hemen adım atacaktır. Hemşire Asya’nın hastaneden ayrılmasının ardından Vedat soluğu Asya’nın karşısında alır. Asya da Vedat’ın hayatını alt üst etmeye yetecek iki tane sırrı vardır. Acaba Asya Kemal’den uzak durmayı göze alıp hayatlarından çıkabilecek midir? Peki ya kendi sırrı? Erdoğan Bey onu ağzından kaçırırsa Asya’nın hayatı yıkılacaktır. Kemal baba yadigarı yanık fabrikaya geri döner ve onu tekrar hayata geçirmek ister. Turan, abisinin yanında durmak isteyince Vedat elindeki tüm kozları kullanmaya başlayacak ve aralarındaki savaşın ilk tohumları atılacaktır.


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