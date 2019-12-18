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W20 satışları ile Çin’de büyük bir başarıya imza atıldı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

2019’un başında Galaxy Fold ile başlayan katlanabilir telefon furyası hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Samsung W20 olarak isimlendirilen bu model yaklaşık olarak 2800 dolar seviyesinde satışa sunulmuştu.

W20 satışları ile Çin’de büyük bir başarıya imza atıldı

Şimdilik sadece Çin’de satışa sunulan bu modelin dakikalar içerisinde stokları eridi. Çin’de Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi dev isimler ile çarpışan Samsung, elde ettiği bu başarı ile 2020 yılı için ümit vadediyor. Çin pazarında yüksek fiyatlı telefonunu dakikalar içerisinde satan Güney Koreli firmanın, 2020 yılında bu pazara daha fazla ağırlık vereceğini düşünüyoruz.

Tepe modellerin yanında Galaxy A ailesi ile uygun fiyatlı performanslı bazı telefonları Çin’e özel olarak sunmasını beklediğimiz firma, bakalım 2020’de nasıl bir başarı performansı sergileyecek?

Telefonda 7.3 inç büyüklüğünde 2152×1536 çözünürlüğünde dev bir AMOLED ekran yer alıyor. Katlandığında bu ekranın boyutu ise 4.6 inç’e düşüyor. Telefon gücünü, Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 12 GB RAM‘den alıyor.
Telefonun kapağında 10 Megapiksellik kamera bulunuyor. 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 16 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ile gelen telefonda 10 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Depolama biriminde ise Samsung 512 GB depolamaya yer veriyor.

SAMSUNG W20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

7.3 inç büyüklüğünde 2152×1536 çözünürlüğünde Dynamic AMOLED ana ekran
4.6 inç büyüklüğünde 720×1680 çözünürlüğünde Super AMOLED katlanmış ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 855 Plus yonga seti (1 x Kryo 485 at 2.96GHz + 3 x Kryo 485 at 2.42GHz + 4 x Kryo 385 at 1.8GHz)
675MHz Adreno 640 GPU
12GB LPDDR4x RAM
512GB dahili depolama birimi
Android 9.0 (Pie)
12 Megapiksel Dual Pixel f/2.4-f/1.5 değişken diyafram + 12 Megapiksel Telephoto f/2.4 diyafram + 16 Megapiksel 123 derece ultra geniş f/2.2 lens
10 Megapiksel Dual Pixel f/1.9 diyafram + 8 Megapiksel f/2.2 diyafram derinlik sensörü
10 Megapiksel cover kamera
AKG imzalı Dolby Atmos hoparlör
Boyutlar: 160.9×117.9×6.9/15.7-17.1 mm
Ağrılık: 276 gram
5G Sub6 / mmWave (28G, 39G), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4/5GHz), VHT80 4×4 MIMO, Bluetooth 5, GPS with GLONASS, USB 3.1, NFC, MST
4.135 mAh kapasiteli batarya

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Anahtar Kelimeler:
samsung samsung w20

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