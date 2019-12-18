W20 satışları ile Çin’de büyük bir başarıya imza atıldı

Şimdilik sadece Çin’de satışa sunulan bu modelin dakikalar içerisinde stokları eridi. Çin’de Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi dev isimler ile çarpışan Samsung, elde ettiği bu başarı ile 2020 yılı için ümit vadediyor. Çin pazarında yüksek fiyatlı telefonunu dakikalar içerisinde satan Güney Koreli firmanın, 2020 yılında bu pazara daha fazla ağırlık vereceğini düşünüyoruz.

Tepe modellerin yanında Galaxy A ailesi ile uygun fiyatlı performanslı bazı telefonları Çin’e özel olarak sunmasını beklediğimiz firma, bakalım 2020’de nasıl bir başarı performansı sergileyecek?

Telefonda 7.3 inç büyüklüğünde 2152×1536 çözünürlüğünde dev bir AMOLED ekran yer alıyor. Katlandığında bu ekranın boyutu ise 4.6 inç’e düşüyor. Telefon gücünü, Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 12 GB RAM‘den alıyor.

Telefonun kapağında 10 Megapiksellik kamera bulunuyor. 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 16 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ile gelen telefonda 10 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Depolama biriminde ise Samsung 512 GB depolamaya yer veriyor.