W20 satışları ile Çin’de büyük bir başarıya imza atıldı

SAMSUNG W20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



7.3 inç büyüklüğünde 2152×1536 çözünürlüğünde Dynamic AMOLED ana ekran

4.6 inç büyüklüğünde 720×1680 çözünürlüğünde Super AMOLED katlanmış ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 855 Plus yonga seti (1 x Kryo 485 at 2.96GHz + 3 x Kryo 485 at 2.42GHz + 4 x Kryo 385 at 1.8GHz)

675MHz Adreno 640 GPU

12GB LPDDR4x RAM

512GB dahili depolama birimi

Android 9.0 (Pie)

12 Megapiksel Dual Pixel f/2.4-f/1.5 değişken diyafram + 12 Megapiksel Telephoto f/2.4 diyafram + 16 Megapiksel 123 derece ultra geniş f/2.2 lens

10 Megapiksel Dual Pixel f/1.9 diyafram + 8 Megapiksel f/2.2 diyafram derinlik sensörü

10 Megapiksel cover kamera

AKG imzalı Dolby Atmos hoparlör

Boyutlar: 160.9×117.9×6.9/15.7-17.1 mm

Ağrılık: 276 gram

5G Sub6 / mmWave (28G, 39G), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4/5GHz), VHT80 4×4 MIMO, Bluetooth 5, GPS with GLONASS, USB 3.1, NFC, MST

4.135 mAh kapasiteli batarya

Vivo X30 Pro 60x zoom özelliğiyle dudak uçuklatıyor