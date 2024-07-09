Wanda Nara Mauro Icardi'yi takipten çıktı! Gündem olan boşanma iddiası... 'Tüm mülkleri istiyor' iddiası

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara, sosyal medya hesabından eşiyle en özel anlarını paylaşarak adından söz ettiriyordu.

Müstehcen pozları paylaşarak dikkat çeken Wanda Nara eşi Icardi'yi takipten çıkarınca ortalık karıştı.

Ciudad Magazine'in iddiasına göre Wanda Nara ve Mauro Icardi boşanmanın eşiğinde. İddiaya göre; Wanda Nara'nın çoktan kararını verdiği ve TN Show isimli kuruluşa boşanmayı doğruladığı söyleniyor.

Wanda Nara boşanma sürecinde Galatasaray'ın yıldızından tüm mülkleri de kendisine bıraktığını söyleyen bir kağıt imzalamasını istiyor.

BOŞANMA SEBEBİ O İSİM Mİ?

Bir dönem Wanda Nara, Icardi'den ayrılır ayrılmaz nispet yapar gibi L'Gante'nin klibinde oynamış, oldukça samimi ve müstehcen görüntüler vermişti. Ardından L'gante ile Wanda Nara'nın klip çekimi dışında da görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Dış başında yer alan iddialara göre; 10 yıllık ilişkiyi sona getiren kişi çiftin daha önce de büyük bir kriz yaşamasına sebep olan şarkıcı L'gante olduğu söyleniyor.







