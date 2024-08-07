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  4. Wanda Nara modaya uydu başını örttü! Görenler 'saçma olmuş' dedi

Wanda Nara modaya uydu başını örttü! Görenler 'saçma olmuş' dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.08.2024 09:46
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Icardi'den ayrılmaya karar veren Wanda Nara ne yapsa adından söz ettiriyor. Özellikle yaptığı müstehcen paylaşımlarla konuşulan Wanda bu sefer dünyada trend olan modaya uydu ve başını bağladı.

Wanda Nara modaya uydu başını örttü! Görenler 'saçma olmuş' dedi

Galatasaray’da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile iki çocuğunun annesi Wanda Nara hakkında 'boşanma' iddiaları gündeme gelmişti. Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi de bırakmış ve ayrılık iddiaları güçlenmişti.

Wanda Nara ardından "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla" diyerek boşanma kararını duyurmuştu.

Ekran Alıntısı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara, sosyal medya sayfasından iddialı pozlarını paylaşarak adından söz ettiriyor.

NE YAPSA OLAY OLUYOR

Türk takipçilerinin yoğun ilgisini gören Wanda şu sıralar çocuklarıyla vakit geçiriyor. Wanda Nara erotik pozlarıyla tanınan bir isim. Bu pozları paylaşarak da çok konuşuluyor. Ve elbette modayı da yakından takip ediyor.

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Dünyada ünlüler arasında trend olan o akıma Wanda Nara da uydu. Büyük bir markanın eşarplarından edinen Wanda şapkasının üzerine eşarbı başlayarak poz verdi.

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Wanda Nara'yı görenler "Saçma olmuş", "Yenge sana gitmemiş", "Yenge sen bu halde olmamışsın" yorumlarında bulundu.

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Wanda Nara
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