WhatsApp bu özellikten vazgeçiyor

Snapchat’i başarılı kılan bu özelliğin WhatsApp’a gelecek olması kullanıcıları çok heyecanlandırmıştı. Ancak WhatsApp’ın bu özelliği kullanıma sunmayacağı sadece gelip geçici bir deneme yaptığı bugün yayınlanan yeni Beta sürümü ile ortaya çıktı.

WhatsApp, Android için yayınladığı Beta sürümü ile bu özelliği kullanımdan kaldırdı. Bunun yerine sadece gruplara özel yeni opsiyonlar getirdi. Grup yöneticileri yeni Beta sürümünde gruptaki mesajların ne zaman silineceğine karar verebiliyor. Şimdilik deneme aşamasında olan bu özelliğin 2020’nin ilk çeyreğinde herkese sunulması bekleniyor.

WhatsApp, dönem dönem bu tip yeni özellikleri test edebiliyor. Ancak çoğu zaman bu özellikler maalesef ki kullanıma sunulmuyor. Popüler mesajlaşma devinden şimdiki beklenti karanlık mod. iOS ve Android platformlarına eş zamanlı olarak geleceği söylenen karanlık mod sayesinde, özellike gece geç saatlerde göz yakan beyaz arayüzden kurtulacağız.

Bu karanlık tema iki opsiyon ile gelecek. Bunlardan ilk gri tabanlı bir arayüzken diğeri de AMOLED / OLED ekranlar için saf siyah renginde olacak. Bu özelliğin de 2020’nin ilk aylarında geleceği söyleniyor.

Mavi ışık filtresi ve koyu mod insan sağlığına zararlı!

