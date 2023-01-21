WhatsApp hesabı çalındı, hayatı kabusa döndü! 'Millet arayıp parayı geri istiyor'

Dolandırıcıların bu sefer ki hedefi Eminönü'nde tekstil işiyle uğraşan Berkay oldu. Dolandırıcılar Berkay'ın WhatsApp'ını ele geçirdi. Daha sonra dolandırıcılar 'Uyanık mısın, bir ihtiyacım var 3-5 bin atar mısın, cenazem var sana hemen sabah atıcam' gibi mesajlarla Berkay'ın listesindeki herkesten borç para istedi. İnsanlar da isteyenin Berkay olduğunu düşünerek paraları gönderdi. Güveninin sarsıldığını belirten Berkay "Millet beni arıyor şuan parayı geri istiyor" dedi.

SABAHA KADAR MESAJ YOLLADILAR

Show Haber'in haberine göre WhatsApp hesabı çalındı, başına gelmeyen kalmadı. Eminönü'nde tekstil işiyle uğraşan Berkay'ın hayatı kabusa döndü. Dolandırıcılar, Berkay'ın WhatsApp'ını kendi telefonlarına kurduktan sonra işe koydular. Kendi telefonunun devre dışı kaldığını belirten Berkay, tüm arama ve SMS'lerin karşı taraftaki dolandırıcılara yönlendirildiğini belirtti. Akşam saat 22'de başlayıp sabaha kadar Berkay'ın listesindeki kişilere mesaj yolladılar. Rehberdeki kişilerden para istediler. Bazıları inanıp, parayı gönderdi. Kimi şüphelenip Berkay'a ulaşıp durumu anlattı. Berkay o dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

"10-15'TEN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRDILAR"

Berkay olayla ilgili şunları ifade etti:

"Arkadaş ve müşterilerimden para istemeye başlıyorlar. Millet beni arıyor şuan parayı geri istiyor. Muhtemelen 10-15'ten fazla kişiyi dolandırdılar. Aldığım bilgiye göre bunlar bir çeteymiş bu da yeni bir yöntemmiş. Anne adı, babadı adı, kimlik numarama kadar nasıl aldıklarını bilmiyorum. 'Uyanık mısın, bir ihtiyacım var 3-5 bin atar mısın, cenazem var sana hemen sabah atıcam' gibi mesajlar yazılmış. Parayı benim istediğimi zannedip güvenerek gönderdiler. Ben ne kadar durdursam da onlar da sürekli aktifleştiriyordu."

