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  4. WhatsApp'ı silenler arasına Yıldız Tilbe de girdi! 'Ağzı bozuk konuşmalarım...'

WhatsApp'ı silenler arasına Yıldız Tilbe de girdi! 'Ağzı bozuk konuşmalarım...'

11.01.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'ı silenler arasına Yıldız Tilbe de girdi! 'Ağzı bozuk konuşmalarım...'

Yıldız Tilbe de WhatsApp uygulamasını silenler arasında yerini aldı. Yıldız Tilbe açıklamasında "Yakın arkadaşlarımla ağzı bozuk konuşmalarım vardı" dedi.

WhatsApp'ın güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne tepki gösteren kullanıcılar, yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına geçiyor.

WhatsApp'ın güncellenen Gizlilik İlkesi'nde, "Bilgileriniz, yaşadığınız yerin dışında hizmetlerimizin sağlandığı, dünyanın başka herhangi bir ülkesine veya bölgesine aktarılabilir veya iletilebilir ya da buralarda saklanabilir ve işlenebilir" ifadesine yer verildi.

Buna karşın WhatsApp'ın AB ülkelerindeki kullanıcılarına yönelik farklı bir Gizlilik İlkesi bulunuyor.

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WhatsApp gündemi sürerken ünlü isimler de uygulama değişikliğine gidiyor. Yıldız Tilbe de bu konuda yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Tilbe uygulamayı sildiğini söyleyerek bir açıklama yaptı. Yıldız Tilbe açıklamasında "Gizlim saklım yok Watsapta, yakın arkadaşlarımla ağzı bozuk konuşma ve yazışmalarım vardı, duymadığınız şeyler değil fakat yine de sildim. Ne gerek var zamanı..."


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