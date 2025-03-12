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WhatsApp'tan ne konuştuğunuza aman dikkat! Patronunuz sizi tek bir ekran görüntüsü ile işten çıkartabilir...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 10:49
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Glasgow'da alınan karar, iş yerindeki WhatsApp gruplarında yapılan uygunsuz paylaşımların iş ortamını etkileyebileceğine ve işten çıkarmaya yol açabileceğine karar verdi. Ekran görüntüleri, mahkemede gizlilik ihlali sayılmadı.

WhatsApp'tan ne konuştuğunuza aman dikkat! Patronunuz sizi tek bir ekran görüntüsü ile işten çıkartabilir...

İskoçya'da görülen bir mahkemede alınan karar, oldukça tartışma yaratacak türden... Mahkemeye göre iş yerinde çalışanların kurduğu WhatsApp gruplarında yapılan paylaşımlar iş ortamını doğrudan etkileyebiliyor ve 'gizlilik' savunması geçerli sayılmıyor.

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İŞ YERİ HAKLI BULUNDU

Karar, bir enerji şirketinde çalışan Terry Donaldson ve meslektaşlarının açtığı dava kapsamında alındı. Donaldson ve diğer çalışanlar, mesai saatleri içinde WhatsApp grubunda uygunsuz video, görsel ve yorumlar paylaştıkları gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.

Glasgow'daki mahkemede görülen davada mahkeme, işverenin kararını haklı buldu ve WhatsApp gruplarındaki konuşmaların iş yerinde disiplin cezası veya fesih sebebi sayılabileceğini belirtti.

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EKRAN GÖRÜNTÜSÜ DELİL SAYILDI

Mahkeme, WhatsApp gruplarında paylaşılan içeriklerin, çalışanların özel hayatının bir parçası olmadığına ve iş ortamını doğrudan etkileyebileceğine karar verdi. Ayrıca, gruptaki diğer üyeler tarafından alınan ekran görüntülerinin delil olarak kullanılabileceğini ve bunun mahremiyet ihlali sayılamayacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp mahkeme dava konuşmak
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